Bloomberg: Nintendo Switch Pro deze zomer in productie

Nieuwnetwerk Bloomberg meldt dat de Nintendo Switch Pro deze zomer nog in massale productie gaat. De vernieuwde Nintendo Switch krijgt een mooier en groter scherm, en kan tot 4K uitzenden in TV-mode.

Nintendo zou bij Samsung een zee aan 7-inch 720P OLED schermen hebben besteld. Deze schermen gaan gebruikt worden voor de massale productie van de nieuwe Nintendo Switch (welke als Nintendo Switch Pro is geadopteerd in de volksmond). Nintendo heeft zelf nog geen benaming voor de vernieuwde console bekend gemaakt. De schermpjes zouden verscheept moeten worden om in juli gebruikt te worden voor assemblage.

De nieuwe Nintendo Switch zou niet alleen een mooier schermpje krijgen, maar ziet ook een grote sprong in TV-mode. De vernieuwde unit zou tot 4K moeten kunnen uitzenden, waardoor er een nog groter verschil tussen TV en handheld mode ontstaat. De maximale resolutie blijft 720P in handheld mode. Een telleurstelling als deze informatie klopt.

Het schermpje wordt wel iets groter dan zijn voorganger. Met een 7-inch scherm is het scherm iets groter dan zijn voorganger (6,2-inch) en de Lite (5,5-inch).

Verder zijn er geen aanvullende details onthuld. De grote vraag blijft natuurlijk hoeveel krachtiger de nieuwe hardware gaat worden. Stappen we eindelijk af van games die onder de 720P resolutie in handheld mode spelen? Of blijven we achter met een soortgelijke handheld ervaring. Voor iedereen die graag op TV speelt en een 4K in huis heeft is het in ieder geval goed nieuws.

De Nintendo Switch is deze maand 4 jaar oud geworden. Het was al vrij duidelijk dat Nintendo dit jaar een nieuw model zou gaan onthullen. Het bedrijf is niet schuw van console revisies. Zo kreeg de Nintendo DS lijn veel nieuwe iteraties. Ook de 3DS kreeg een facelift met zelfs exclusieve titels die enkel speelbaar waren dankzij de extra kracht van de New 3DS.