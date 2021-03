Zet WandaVision aflevering 9 niet te snel uit dit weekend

Vanaf vandaag is het zover, de seizoensfinale van WandaVision is te zien op Disney+ in de negende aflevering. Als trouwe Marvel-fan weet je natuurlijk al wat je te doen staat zodra de credits de hemel in stijgen: Blijf zitten!

WandaVision verbrak een beetje de traditie en verwarde fans en nieuwkomers op alle mogelijke fronten. Marvel-fans die geduldig tijdens de knap in elkaar gezette credits zaten te wachten op een teaser kwamen thuis van een koude kermis. Aflevering 7 en aflevering 8 brachten hier verandering in. Opeens was er wél een extra scene na de eerste partij credits.

Aflevering 9 en tevens de laatste aflevering van het eerste seizoen ziet nóg een verandering. Zo kent de laatste aflevering van de vreemde, maar heel erg knappe show twee extra credits-scenes. Eentje na de eerste partij credits, en eentje na de tweede partij. Nog even langer blijven zitten (of gewoon doorspoelen, want je kijkt toch on-demand).

WandaVision pakt de MCU door naar een nieuwe en andere fase. Het is even wennen voor fans van het Cinematische Universum. De opzet van de show is daarnaast heel erg knap en slim gedaan. Fans die sinds de stripboeken al volgen voelen zich waarschijnlijk erg op hun gemak tijdens het kijken van WandaVision. De show toont ook een zee aan hints voor verbindingen met andere toekomstige MCU films en series. Heb jij er al een aantal weten te spotten?

Kijk jij er al naar uit om dit weekend de finale te zien met onze favoriete Wanda Maximoff?