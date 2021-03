LEC play-offs weekend begint volgende week met FNC-SK

Volgende week begint de play-offs van de LEC. Over drie weken weten we wie de spring split van 2021 wint en wie er naar MSI 2021 gaat. Na een jaar afwezigheid is MSI terug. Alle nummer ééns van de wereld strijden dan tegen elkaar in een prestigieus toernooi. Dit toernooi is altijd een mooi graadmeter met hoe sterk de regio’s op dit moment zijn. Huidige MSI Champions G2 Esports is uiteraard ook weer in de race om de ticket naar MSI te bemachtigen en om hun titel te verdedigen.

Vrijdagavond start de play-offs van de LEC met de match in de lower bracket. In de lower bracket kan elke match de laatste zijn voor de teams die daarin zitten of terecht komen. De nummers vijf en zes van de reguliere split nemen het tegen elkaar op als eerste. Dit zijn SK Gaming en Fnatic. Beide teams werden nog geholpen door de andere teams om hun voorsprong te behouden en om in de play-offs te komen. Beide teams zullen nu alles op alles moeten zetten om verder te komen in de play-offs. Winnaar van deze match neemt het de week daarop tegen de verliezer van de upper bracket.

In de upper bracket hebben we Rogue tegen MAD Lions en G2 Esports tegen Schalke 04. Wanneer één van deze teams verliest dan vallen zij naar de lower bracket voor een herkansing in de play-offs van de LEC. Afhankelijk van wie er verliest in de upper bracket en hun plaatsing in de reguliere split bepaald in welke game ze terecht komen. Bijvoorbeeld als Rogue en Schalke 04 volgend weekend verliezen, dan zal Schalke 04 de eerst volgende tegenstander zijn voor de winnaar in de lower bracket. Rogue zal dan in de derde match terecht komen van de lower bracket. Zaterdagavond wordt in ieder geval de game Rogue tegen MAD Lions worden gespeeld en op de zondag G2 Esports tegen Schalke 04.