Sony laat 7 indie games zien

Sony kondigde vannacht een aantal alleenstaande indie titels aan voor de Playstation 4, Playstation VR en Playstation 5! Dit deden ze via een officiële blogpost. Check de games hier beneden.

Er zijn een aantal compleet nieuwe indie aankondigingen zoals Nour: Play With Your Food en Where the Heart Leads. Ook komen er een aantal updates over eerder aangekondigde games als Heavenly Bodies en Disco Elysium: The Final Cut. Operation: Tango zal een game worden met een spionnen thema. Deze zal voor zowel PS4 als PS5 verschijnen in de komende lente! Deze game heeft een aantal veelbelovende elementen voor ons in petto, waar je meerdere rollen op je kan nemen, waaronder de hacker.

Nour: Play With Your Food is een trip op zichzelf. Het is een op voedsel gebaseerde game met unieke muziek en trippy visuals! Het komt van Panic, bekend van Untitled Goose Game, één van de beste indie titels van de afgelopen 5 jaar. Where the Heart Leads komt op 13 juli uit voor de PS4 en PS5. Deze titel zet jou in de schoenen van een boer die in een tijdbuigende realiteit terecht komt. Het is een verhaal gedreven titel, met blijkbaar meerdere eindes en een boel keuzemomenten.

Voor de VR is Puzzling Places aangekondigd, deze zal in de winter verschijnen. Het zal bestaan uit 3D puzzels die gretig gebruik zullen maken van alle elementen die de PSVR bevat. Zet je bril maar op en laat die hersens maar kraken, eind dit jaar kan je aan het puzzelen slaan! Check hier boven een korte teaser voor alle games die aangekondigd zijn.

Het is in ieder geval tof om Sony bezig te zien met indie titels, zou ook eens tijd worden voor wat meer klein goeds op de Playstation consoles. Laat ons weten wat jij vind op Facebook!