EA Play vanaf morgen ook in Game Pass voor PC

Microsoft heeft meerdere varianten van Xbox Game Pass. Eentje voor console en eentje voor PC. Game Pass Ultimate als je beide wilt. EA Play was al onderdeel van Game Pass voor consoles, maar vanaf morgen ook voor PC.

PC spelers hoeven vanaf morgen niet meer extra te betalen om EA titels te spelen als ze al een Xbox Game Pass abonnement hebben op PC. EA Play wordt namelijk net als bij de console variant, onderdeel van Game Pass. Hierdoor speel je meer dan 60 EA titels via Xbox Game Pass voor PC.

Hierdoor heb je als Game Pass abonnee vanaf morgen toegang tor bijvoorbeeld Star Wars Jedi: Fallen Order, Need For Speed Heat en Battlefield V. Iedere maand sleep je ook exclusieve beloningen in de wacht als EA Play lid. Voor maart zijn dat Gold Team Fantasy MUT pakjes, EA Play Celebration Pack voor Madden 21 en een N7 wapen-charm voor Apex Legends.

Vanaf de release van EA Play op PC voor Game Pass mogen PC en console spelers ook aan de slag met de new-to-Play titel: Star Wars Squadrons.

Het is een meer dan fantastische week met goed nieuws voor Xbox fans. Vandaag speciaal voor alle Xbox spelers op PC. Eerder deze week verschenen er al 20 Bethesda titels op Game Pass. Een dag later maakte Microsoft bekend dat Outriders vanaf dag één al speelbaar is via Game Pass. Helaas alleen console deze keer.

EA Play met Xbox Game Pass werkt precies hetzelfde als je al gewend bent. Je hebt ook nog steeds de EA Play applicatie nodig, maar je moet wel even je Xbox account er mee verbinden. Hierbeneden zie je in een korte video hoe je dat precies moet doen:

Met welke EA titel ga jij als eerst aan de slag op PC via een Xbox Game Pass abonnement? Battlefield? Of toch Need for Speed?