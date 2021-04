De Monster Hunter film is vanaf dit weekend te zien!

Sony Pictures Entertainment lanceert in april de langverwachte Monster Hunter film. Zoals je misschien al kan raden is de film gebaseerd op de razend populaire actie RPG spellenreeks van Capcom.

Voor de film zien we bekende figuren opduiken. Regisseur Paul W.S. Anderson en actrice Milla Jovovich bundelen opnieuw hun talenten voor de verfilming van weer een videogamereeks. Eerder bracht dit duo al een film uit van Resident Evil. Ook van Capcom. We zien nog meer bekende Hollywood personages terug in de Monster Hunter film waaronder Tony Jaa (Fast & Furious 7), Ron Perlman (Hellboy), Diego Boneta (Terminator: Dark Fate), Meagan Good (The Intruder) en T.I. (Ant-Man).

Monster Hunter is vanaf 2 april 2021 te bekijken. Er zijn drie manieren om dat te doen.

Waar en wanneer kan ik Monster Hunter kijken?

Downloaden en bewaren: Beschikbaar vanaf vrijdag 2 april.

On-Demand kijken: Beschikbaar vanaf woensdag 14 april.

DVD, Blu-ray, 4K UHD en steelbook in fysieke releases: Beschikbaar vanaf woensdag 28 april. Unieke extra’s: Verwijderde scenes en drie bonus features: The Monster Hunter Cast and Characters Monstrous Arsenal: Weaponry in the Film For the Players: From Game to Screen.



Klik hier voor het aanbod.

Captain Artemis en haar eenheid komen door een plotse zandstorm in een nieuwe wereld terecht. De onbekende omgeving wordt bewoond door reusachtige en angstaanjagende monsters. Hun wapens hebben geen effect op deze eyecatchers. Terwijl ze wanhopig proberen om te overleven komen ze een mysterieuze jager tegen die met zijn unieke vaardigheden de monsters steeds een stapje voor is. De wereld waarin ze terecht zijn gekomen dreigt vernietigd te worden door een groot gevaar. Captain Artemis, haar eenheid en de groep jagers uit de onbekende wereld moeten hun krachten bundelen om het op te nemen tegen het grote gevaar.

Onlangs verscheen Monster Hunter: Rise op de Nintendo Switch. Benieuwd naar meer over deze game? Lees binnenkort onze review!