Review: Monster Hunter Rise – Switch op z’n best!

Monster Hunter Rise is nu exclusief verkrijgbaar voor de Nintendo Switch. Het is de eerste Monster Hunter game die volledig van de grond op werd ontworpen voor de Switch. Hierdoor is Rise misschien wel één van de knapste Monster Hunter titels vandaag de dag.

Er werken heuse tovenaars bij Capcom. Monster Hunter Rise ziet er op de Nintendo Switch enorm goed uit. Het is veruit de mooiste Nintendo Switch titel op dit moment. Het is zelfs zó mooi, dat nadat de allereerste beelden van de game verschenen, fans dachten dat de beelden werden getoond op een krachtigere Nintendo Switch. Rondom de aankondiging van Monster Hunter Rise verschenen namelijk geruchten dat er een krachtigere Switch zou verschijnen dit jaar. Maar wat blijkt, al deze beelden zijn gewoon opgenomen op de Nintendo Switch die in 2017 al op de markt verscheen.

Een technisch toppunt

Capcom trekt alle kracht uit de Nintendo Switch met Monster Hunter Rise. Het is één van de eerste titels op de hybride console van Nintendo die draait op de befaamde RE Engine. Deze krachtige Engine heeft zichzelf keer op keer bewezen met de moderne Resident Evil titels en Devil May Cry op de thuisconsoles. Naast Ghost ‘N Goblins remake is Monster Hunter Rise de enige titel van Capcom op de Switch die draait op de RE Engine en wat mij betreft is deze meer dan goed gekeurd voor toekomstige Capcom titels.

Het ziet er namelijk niet alleen super gelikt uit in zowel handheld mode en docked op een LG CX6LA. Ik vermeld het TV model hier met een reden omdat het een 4K TV is. Wat ik merk bij veel Nintendo Switch titels is dat het er op een 4K TV niet altijd even scherp uit ziet. Monster Hunter Rise heeft hier absoluut geen last van. Uiteraard zou een 4K uitzending nóg scherper zijn, maar dit is the best you can get, op dit moment.

Mooi en scherp. Maar hoe zit het met de performance van het kleine apparaatje? Dat zit eigenlijk ook meer dan prima. Tijdens het spelen van Monster Hunter Rise speel je nagenoeg met een locked 30 FPS zelfs in de multiplayerstand van de game. Het wordt soms erg chaotisch in Monster Hunter Rise. Zo rossen er vier Hunters op een Magnamalo die heel veel aanvallen met veel visuele effecten door het veld slingert. De performance blijft ten allen tijden heel stabiel en dat is echt ontzettend knap, zeker als je je bedenkt hoe mooi en gedetailleerd de game, wereld en personages zijn in het spel.

Monster Hunter

Indien Monster Hunter World, de voorgaande titel in de franchise, je eerste Monster Hunter was dan komen veel elementen je misschien bekend voor, maar zijn er ook wat dingen nieuw voor je. Indien je een veteraan bent, dan ben je wel bekend met het fenomeen Village en Hub quests. De Village quests zijn in principe je ‘Easy mode’ verhalende opdrachten. De monsters in deze quests zijn een zwakkere variant van de Hub versies. Hier leer je voor het eerst kennismaken met de oude en nieuwe monsters. In de hub vecht je tegen dezelfde monsters, maar deze zijn krachtiger. Ze hebben veel meer levenspunten en ze zijn bedoeld om in samenwerking uitgeschakeld te worden. In de Hub speel je dus voornamelijk met vrienden of vreemden. De Village quests zijn altijd solo-missies. Uiteraard mag je hub quests ook in je eentje doen als je moedig bent.

In Monster Hunter neem je het op tegen grote monsters en deze zijn verspreid over verschillende moeilijkheidsgraden. Ieder monster bevind zich in een soort divisie. Op moment van schrijven speel je eerst door de rangen in Low Rank en daarna High Rank. In High Rank zijn de monsters nóg sterker en laten ze nieuwe materialen achter voor sterkere uitrusting. Na de lancering in toekomstige updates wordt de Master Rank toegevoegd en verschijnen er nieuwe monsters.

Unieke actie RPG

Monster Hunter is een hele unieke actie RPG. De monsters hebben namelijk geen levensbalk. Je moet aan andere herkenningspunten gaan wennen om te zien hoe het er voor staat met de gezondheid van een monster. Als je herkent dat het monster op zijn laatste pootjes staat, dan kan je misschien proberen om deze te vangen in plaats van te verslaan. Hierdoor heb je kans op andere materialen.

Al hakkend en slaand op een monster kan je verschillende onderdelen van zijn lichaam breken. Dit wordt visueel getoond waardoor hij bijvoorbeeld een hoorn op zijn hoofd verliest, of duidelijke schrammen krijgt op zijn rug. Bij sommige monsters kan je zelfs de staart er af hakken waardoor je deze los van het lichaam kan stropen voor unieke onderdelen. Zo ga je steeds meer merken dat een monster zwakker wordt en door verschillende fases gaat gedurende een gevecht. Zo zal het beest meerdere keren proberen om te vluchten, maar zelfs als het bijna dood is, probeert het nog kosten wat kost om met de gevaarlijke jagers af te rekenen. Indien je al jaren Monster Hunter speelt is dit niets nieuws, maar Rise introduceert naast nieuwe monsters, ook een berg aan nieuwe ideeën.

RISE!

Monster Hunter Rise is meer Monster Hunter, maar daar blijft het niet bij. Er zijn gloednieuwe elementen die zelfs Monsters van 10 jaar geleden fris laten aanvoelen. Zo heb je dit maar twee hupjes, in plaats van één. De katachtige Palico keert terug, maar dit keer heb je ook de Palamute. Een hondachtig hulpje. Op dit beest kan je rijden waardoor je vliegensvlug door de map kunt navigeren. Het beestje helpt je ook tijdens gevechten en je kan er zelfs mee vechten terwijl je er op zit! Deze toevoeging is haast niet meer weg te denken uit de Monster Hunter formule en dat terwijl we er pas een week mee hebben mogen experimenteren.

Dit geldt overigens ook voor de Wirebugs. Dit is een soort evolutie van de Clutch Claw uit World. Je hebt twee insecten die een touw kunnen spannen op cooldown. Hiermaa kan je door de lucht slingeren als Spider-Man, kan je muren en bergen beklimmen, maar je kan er ook aanvallen mee doen. De zogenaamde Wirebug attacks zijn luchtaanvallen waardoor je uiteindelijk een monster kunt beklimmen om deze tijdelijk over te nemen!

Met de Wyvern Riding mechanic gebruik je je wirebugs om tijdelijke teugels te maken voor het beest waar je op jaagt. Hiermee neem je het beest tijdelijk over en kan je er aanvallen mee doen. Hierdoor doe je in korte tijd enorm veel schade aan een ander beest. Je kunt er ook voor kiezen om het monster ergens tegenin te laten redden zodat deze voor een paar seconden machteloos op de grond ligt te spartelen.

Rampage in Monster Hunter Rise!

Als dat nog niet genoeg was, is er een compleet nieuwe game mode waarin je in een soort tower-defence achtige manier hordes van monsters moet tegenhouden. Je zet bomvallen en geschut neer om de monsters te weren. Tijdens het weren zijn er speciale bonus opdrachten waardoor jouw verdedigingsniveau stijgt. Hierdoor ontgrendel je meer geschutopties voor het gevecht. Het is een voor Monster Hunter nieuwe mode, maar we kennen het concept natuurlijk wel al. Het is uiteraard niet de ster van de show, maar het is een leuke afwisseling tussen alle gevechten door. De verhalende missies hiervan komen ook gepaard met wat toffe cutscenes die het verhaal verder in kaart brengt.

Nintendo Switch Online

Tot zover alleen maar lof voor Monster Hunter Rise op Nintendo Switch. Het is ontzettend leuk om samen met vrienden op Monster te jagen. Te coördineren en simpelweg te gieren en te brullen als er weer iemand door een waanzinnige aanval terug naar het kampje wordt gestuurd op een karretje. Vooral met een game als Monster Hunter is een levendige community ontzettend belangrijk.

Laat hier dus helemaal geen optie voor zijn op Nintendo Switch om dit een beetje te ondersteunen. Zoals je misschien al weet is er geen voice-chat op de Nintendo Switch. Niet op systeemlevel en ook niet in Rise. Als je met vrienden wilt spelen dan moet je dus wijken naar een praatplatform zoals Discord. Er is ook geen mogelijkheid om vrienden op de Switch een berichtje te sturen. Ik zag namelijk bijna mijn halve vriendenlijst online op Monster Hunter, maar ik kon niet even een berichtje sturen met “Hey, ik zie dat je Monster Hunter speelt. Samen even een paar monsters verslaan?”

Het zou de al zo ontzettend toffe ervaring nog veel beter maken. Want functioneel werkt het samen spelen heel erg goed in Monster Hunter Rise. Amper last van verbindingsproblemen in wat voor vorm dan ook. Het joinen van een lobby gebeurt in een fractie van een seconde. De fundering is ontzettend stabiel en het gemis van deze community-opties is ook niet de fout van Capcom, maar meer een zure nasmaak van Nintendo’s kindvriendelijke aanpak op het gebied van online multiplayer.

Verdict

Monster Hunter Rise is veruit de beste Monster Hunter die ik heb gespeeld. Vanaf het eerst moment wist Capcom mij aan de haak te slaan met deze game. Mede dankzij het knappe werk om deze gigantische game vloeiend te laten lopen op Nintendo Switch. De stijl en de muziek van de game is werkelijk van de bovenste plank en de gameplay voelt dankzij de toevoeging van de palamute en de wirebug vloeiender dan ooit tevoren. Daarnaast heeft Capcom nog genoeg toekomstige updates gepland om Monster Hunter Rise nog maanden na release te voorzien van nieuwe monsters. Het is heel jammer dat Nintendo Switch Online de fans geen optie biedt om online te communiceren, maar zelfs met dat gemis en de omwegen om toch met elkaar te kunnen communiceren, bewijst maar wat voor dijk van een game Capcom heeft neer kunnen zitten.