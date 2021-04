Games with Gold voor april 2021

Microsoft heeft de gratis Games with Gold voor Xbox one en Xbox Series S|S spelers op een rijtje gezet. De eerste twee gratis titels van deze maand zijn nu al te downloaden. De volgende twee pas later deze maand.

Xbox Live Gold en Game Pass Ultimate abonnees mogen vanaf vandaag aan de slag met een gratis Xbox One en Xbox 360 game. Over twee weken met nog een Xbox One en Xbox 360 game. Ben jij al met je Viking avontuur begonnen, of stap je binnenkort in een vrachtwagen om te gaan racen? Dit zijn de gratis titels voor april met Games with Gold:

Xbox One Vikings: Wolves of Midgard Truck Racing Championship

Xbox 360 Darkvoid Hard Corps: Uprising



Deze vier titels zijn gratis te downloaden indien je een actief Xbox Live Gold of Game Pass Ultimate abonnement hebt. Zolang je abonnement actief is, blijven de titels speelbaar.

Zit er iets voor jou tussen deze maand? Misschien niet, maar dat geeft niet, want er zijn ontzettend veel titels die recent zijn toegevoegd aan Game Pass. Zo speel je vanaf vandaag kosteloos Outriders op Xbox One en Series X|S via Game Pass. Daarnaast zijn er 20 Bethesda titels toegevoegd aan Game Pass om de overname van Bethesda door Microsoft te vieren.

Maar hier stopt het nog niet. Zo verscheen onlangs ook Octopath Traveler via Game Pass en kan je nu via de cloud nóg meer backwards comatibility games spelen.