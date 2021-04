House of the Dead: Remake aangekondigd voor Nintendo Switch

Weet je nog? Vroeger, nog lang vóór de veel te dure Gamestate bestond en je nog ouderwetse arcade-hallen had? Of arcadekasten in een bioscoop of andere evenementlocaties?

House of the Dead was vroeger één van de populairste arcade spellen. Schieten op zombies, samen of alleen. Het op nemen tegen destijds hele vette bossdesigns en maar guldens blijven dokken omdat er te veel zombies op je af stormde. De game kende zelfs meerdere eindes. House of the Dead verscheen daarna in vervolgen en kreeg zelfs console versies, maar laten we eerlijk zijn. Niets was zo cool als met dat pistool in je hand de zombies kapot te schieten terwijl er ondertussen al 6 man achter je stonden mee te kijken. Je had er inmiddels al 4 gulden ingestopt en was nog nooit zo ver gekomen als je nu bent. Iedereen die achter je stond had dit ook nog nooit gezien. Mooie tijden.

Die mooie tijden mag je later dit jaar vanuit je luie stoel of bank opnieuw gaan beleven met de House of the Dead: Remake op Nintendo Switch. De gameplay is identiek aan het origineel, maar de game ziet er wat moderner uit en de controls zijn verfijnd voor deze generatie.

De game werd getoond tijdens de IndieWorld aflevering van Nintendo op 14 april 2021. Er werd een korte trailer getoond, maar hierboven hebben we de volledige trailer voor je opgevist.

Er is nog geen exacte releasedatum bekend gemaakt. Ga jij je later dit jaar opnieuw wagen aan deze klassieker? Zouden ze een Collector’s Edition aankondigen met een replica van de oude pistolen waar je je Joy Con in kan stoppen? Hoe vet zou dat zijn?

