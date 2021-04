Days Gone vanaf 18 mei speelbaar op PC

Days Gone, de Playstation exclusive van Bend Studios komt op 18 mei naar de Epic Games Store en Steam. Het is de tweede Playstation titel die verschijnt op PC. De eerste was Guerrilla’s Horizon Zero Dawn.

Days Gone lanceert op de PC via twee platformen. Epic Games en Steam. Met Ultrawijde monitor support (21:9) is dit de beste manier op Days Gone te beleven. Met zo’n 500 zombies in één horde kan je die extra ruimte goed gebruiken op je brede scherm. Bekijk in dit bericht alvast wat ultra wide screenshots.

Het zijn vreemde tijden. Waar we vorige week al een trailer zagen van MLB The Show op Xbox. Een titel die wordt ontwikkeld door een Playstation Studio, zien we vandaag Xbox controllers in de Days Gone PC gameplay video van Sony. De game is dus te spelen met muis en toetsenbord, maar ook met first party en third party controllers. In de video zien we bijvoorbeeld een DualShock 4, Steam Controller, Xbox 360 controller, Xbox One/Series X controller en een Nintendo Switch Pro controller.

Days Gone is een prachtige game, net als veel andere Playstation titels. Benieuwd wat wij er destijds van vonden? Lees dan hier onze Playstation 4 review. Wil je de game op Playstation 5 spelen? Dan is er goed nieuws. De framerate is namelijk verhoogd naar 60. Hierdoor speel je de game op Playstation dus ook vloeiender dan tevoren. Wil je op PC spelen? Nog even geduld. 18 mei is het zover.