Maak kennis met de gevaren uit Returnal

Playstation heeft een gloednieuwe Returnal trailer online geplaatst. De video geeft ons al een korte blik op de gevaren die op de loer liggen in de aanstaande Playstation 5 exclusive.

Eind deze maand is het zo ver. Dan verschijnt Returnal exclusief voor Playstation 5. Deze third-person shooter speelt zich af op een vreemde planeet. Ondanks dit feit komt de hoofdpersonage bekende plekken tegen zoals een huis. Deze locatie hoort hier niet te zijn, dus dat is het nodige uitzoekwerk wel waard. Tijdens deze expeditie ben je verre van alleen. Er liggen verschillende gevaren op de loer en een aantal van deze gevaren worden al kort uitgelicht in de nieuwe trailer.

De levensvormen op de onbekende planeet zijn alles behalve tevreden met de bezoeker in wiens huid we kruipen tijdens het spelen. We zien dat de wezens alles uit de kast trekken om de planeet te ontdoen van onze gedaante. In bovenstaande trailer zie je al op welke manier dat gebeurd. Vijanden hebben unieke looks en die gaan gepaard met unieke aanvallen.

We zien dat sommige vijanden je kunnen vertragen met wortels uit de grond, maar ook zien we bekende brede aanvallen die typisch zijn voor dit soort spellen, genaamd Roguelikes. Housamarque biedt een uniek perspectief binnen deze genre door bekende elementen te combineren met een moderne third-person shooter. Wij zijn heel benieuwd hoe dit zich gaat ontrafelen in het uiteindelijke product.

Returnal is vanaf 30 april 2021 verkrijgbaar voor de Playstation 5.