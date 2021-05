Monster Hunter Rise 3.0 en crossover event

De content voor Monster Hunter Rise blijft maar vloeien en vandaag komt update 3.0 uit. De update brengt 2 nieuwe monsters en een nieuw verhaaleinde. Buiten dat is er ook nog eens een crossover event aangekondigd!

Ten eerste is er de Crimson Glow Valstrax, een nieuwe variant op het monster bekend van Monster Hunter Generations, maar dan in Rise! Check de versie 3.0 trailer hier beneden! Er komt namelijk ook een Apex Zinogre naar de game, dat wordt strijden tot het bittere eind!

De twee elder dragons, Ibushi en Narwa, komen eindelijk samen. Deze zal je moeten verslaan om eindelijk de Rampage richting Kamura te stoppen! Buiten dat komt er ook een nieuwe golf aan cosmetics naar de game. Denk hier aan nieuwe stemmen, gestures, haarstijlen en meer! Natuurlijk zijn er ook een aantal bug fixes! Oh ja, in de roadmap hier beneden is een toffe collab te zien met Monster Hunter Stories 2.

Monster Hunter Rise 3.0 is gratis te downloaden voor iedereen die de game heeft op de Nintendo Switch. Geniet jij nog van de game? Laat het ons weten in de reacties hier beneden of op Facebook!