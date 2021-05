Kijk morgen naar de eerste Far Cry 6 gameplay

Gustavo Fring… Ik bedoel Giancarlo Esposito is morgen dan eindelijk in actie te zien als de nieuwe schurk in de Far Cry franchise! Er zal dan namelijk een gameplay stream plaatsvinden voor de game.

Far Cry 6 belooft qua setting een toffe te worden, met dit maal een befaamde Breaking Bad acteur als schurk. De thematisering rondom ‘Rebuild Paradise’ klinkt als iets dat donkerder kan worden dan veel andere titels. Denk aan burgeroorlogen, coupes en veel, heel veel dood en verderf. Dit word de eerste Far Cry die naar next-gen zal komen, dus hoe de game zal performen en of het een grafisch hoogstandje zal zijn ligt vooralsnog in het midden. Daar zullen we morgen een eerste blik op krijgen! De stream zal dus plaatsvinden op 28 mei om 18:30. Mocht je de link niet kunnen vinden, klik dan hier beneden.

De game kreeg eerder een release indicatie van februari 2021. Echter zitten we nu in mei. Maar, hopelijk heeft het alleen maar voordeel op hoe de game zal spelen, performen en aanvoelen! Wij zullen vrijdagavond voor jou klaar zitten om deze stream te volgen, dus je hoeft niets te missen!

Krijg jij al zin in Far Cry 6? Laat het ons weten in de reacties hier beneden of op Facebook!