de nieuwste Pokémon games krijgen releasedata

Het was al bekend dat er twee remakes en een nieuwe Pokémon IP op de planning stonden voor zowel dit jaar als 2022. Vandaag werden deze data bekendgemaakt door Nintendo.

Via Twitter maken Pokemon en Nintendo bekend dat alle games die dit jaar en volgend jaar zullen verschijnen een officiële datum krijgen. De twee remakes voor Pokémon Diamond en Pearl zullen op 19 november verschijnen. Deze titels zullen de chibi-stijl van vroeger waarborgen, met wel een nieuw likje verf over textures, het kleurenpalet en de resolutie. Brilliant Diamond en Shining Pearl zijn dan ook vanaf vandaag te pre-orderen en zijn speelbaar op de Nintendo Switch en Nintendo Switch Lite!

Pokémon Legends: Arceus zal op 28 januari verschijnen. Deze ‘open wereld’ game heeft nog geen bergen aan informatie blootgesteld, maar ziet er vrij uniek uit voor de franchise. Het zal vooral een probeersel zijn, niemand weet vooralsnog of dit de nieuwe richting voor de gehele franchise gaat worden. De game zal gaan spelen met nieuwe manieren van verhaalvertelling, exploratie en combat. Voor nu is het een spin-off titel, maar wie weet wat de toekomst zal brengen. Ook Pokémon Legends Arceus is vanaf vandaag te pre-orderen!

