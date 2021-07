Blue Reflection: Second Light aangekondigd

Koei Tecmo heeft vandaag het vervolg op de JRPG Blue Reflection uit 2017 aangekondigd. Blue Reflection: Second Light verschijnt dit jaar nog voor Playstation 4, Nintendo Switch en PC.

Blue Reflection: Second Light volgt het verhaal van drie studenten. Ao Hoshizaki, Kokoro Utsubo en Yuki Kinjou. Ze vinden elkaar op een mysterieus zwevende academie en zoeken samen hun weg terug naar huis. Ze kunnen alleen hun eigen naam nog herinneren. Op een dag verschijnt er een pad naar nieuw land, maar zodra ze proberen het mysterie te ontrafelen worden ze begroet door een horde dodelijke wezens.

Door te vechten en het verslaan van deze vijandelijke wezens ontgrendelen de drie studentes nieuwe en onbekende krachten. Deze onbekende krachten versterken de cryptische aard van de plek waar ze in beland zijn. Gedurende hun gevangenschap op deze mysterieuze plek krijgen we steeds meer te weten over de trio. Hun band wordt sterker en ze krijgen nieuwe krachten en abilities.

Blue Reflection: Second Light heeft ook een uniek crafting-systeem waarbij je je teamgenoten kunt inzetten. Afhankelijk met welke combinatie van personages je iets in elkaar zet, veranderd de uitkomst. Hier mee kan je ook unieke en speciale conversaties doen opwekken. Langzaam maar zeker bouw een sterkere band op en ontdek je wat er aan de hand is en waarom je je niets meer kan herinneren.

Check hier beneden alvast de eerste story en gameplay trailer!

Blue Reflection: Second Light staat gepland voor release op 9 november voor Playstation 4, Nintendo Switch en PC. De game is ook speelbaar op Playstation 5 via backwards compatibility.