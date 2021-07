Forza Motorsport 7 verdwijnt van Game Pass en digitale winkel

Oei. Een klap in het gezicht van de digitale toekomst. Microsoft en Turn 10 kondigen een End of Life status aan voor Forza Motorsport 7. Dit betekent dat de game niet meer te koop is, en van Game Pass verdwijnt.

Vanaf 15 september is het ‘End of Life’ voor Forza Motorspot 7. Na deze datum is het niet meer mogelijk om de game te kopen via de Microsoft Store. Ook DLC niet. De game verdwijnt tevens van Xbox Game Pass. Als je de simracer van Microsoft en Turn 10 al eerder hebt aangeschaft kan je deze wel opnieuw downloaden, ook na 15 september.

Xbox Game Pass spelers die de game niet hebben gekocht, maar wel DLC hebben gekocht voor de game, krijgen een gratis token om de game te downloaden. Hierdoor kan je ook na 15 september Forza Motorsport 7 blijven spelen. Heb je Forza 7 nog niet in je bibliotheek staan? tot 15 september is de game in de uitverkoop.

Het is een ietwat vreemde aankondiging om de laatste simracer van Microsoft uit de digitale winkels te halen. Het is waarschijnlijk een soortgelijke situatie als Playstation’s Driveclub. Waarschijnlijk hadden Microsoft en Turn 10 een contract voor 4 jaar op licenties voor muziek/auto’s in Forza Motorsport 7 en is het niet rendabel om deze te verlengen.

Voorlopig blijven de services en de multiplayer voor de game actief.