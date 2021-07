Kena: Bridge of Spirits uitgesteld naar september

Ontwikkelaar Ember Lab heeft vannacht aangekondigd dat hun befaamde aankomende titel Kena: Bridge of Spirits uitgesteld zal worden van 24 augustus naar 21 september. Maar, waarom is deze keuze gemaakt?

Op Twitter kondigt ontwikkelaar Ember Lab deze delay aan. Ze vertellen dat er extreem hard gewerkt wordt aan het zetten van de puntjes op de I. Ze hebben echter nog iets meer tijd nodig om de game een zo sterk mogelijke ervaring te maken. De studio geeft aan verder erg positief in de race te staan. kena is dan ook geen AAA titel, maar trekt wel veel aandacht vanwege een interessant uitziende gameplay en een art direction waar je U tegen zegt.

De game had in augustus al een stevige concurrentie staan. Met een digitale lancering op 24 augustus komt de game direct in concurrentie met een aantal titels waaronder 12 Minutes, Psychonauts 2, No More Heroes 3 en de Director’s Cut van Ghost of Tsushima. Dus, met andere woorden; jouw beurs wordt nog een beetje gespaard komende maand. In september kijken we naar concurrentie van de remake op Diablo 2, Sable, Death Stranding’s Director’s Cut en Deathloop.

Dit is de derde keer dat Kena wordt uitgesteld door Ember Lab. Maar, het is verre van de enige game die uitgesteld zal worden. Zo is Rider’s Republic ook al meerdere malen uitgesteld. Kena zal verder nog steeds vanaf dag 1 te spelen zijn op PC, PS4 en PS5.

