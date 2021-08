Zien we dit najaar de GTA Trilogy Remastered verschijnen?

Volgens Kotaku, een Amerikaanse nieuwswebsite op gebied van popcultuur wel. De GTA Remastered Trilogy is echt en verschijnt dit najaar nog. Zelfs op de Nintendo Switch en mobiele telefoons.

Volgens een van de bronnen van Kotaku zou het gaan om een combinatie tussen oude en nieuwe graphics in de GTA Trilogy. Wat je hiermee precies moet voorstellen is nog maar de vraag. Het zou in ieder geval lijken op één van de vele bekende ‘mods’ die destijds de rondte zijn gegaan. Zo is de UI helemaal geüpdatet, maar behoud wel die klassieke stijl van de vroegere games.

Om welke Grand Theft Auto titels zou het dan precies gaan? We hebben het dan eigenlijk over de ‘Heilige graal’ van een trilogie uit het Playstation 2 tijdperk. Dit betekend dat we eind dit jaar aan de slag mogen met Grand Theft Auto 3, Grand Theft Auto: Vice City en niet te vergeten, Grand Theft Auto: San Andreas. De titels zouden heel erg trouw blijven aan hun originele uitgaves op de Playstation 2. Het is dus echt een remaster en geen remake.

De ontwikkeling van de GTA Trilogy ligt in handen van Rockstar Dundee, de meest nieuwe studio van de ontwikkelaar, voorheen bekend als Ruffian Games. Zij hebben gewerkt aan Crackdown 2, Crackdown 3 en geholpen met de ontwikkeling van de Master Chief Collection. De release van de trilogie zo nu gepland staan voor eind oktober of begin november. Oorspronkelijk zou de trilogie een cadeautje zijn geweest voor alle spelers die de Next-Gen versie van Grand Theft Auto V zouden aankopen, maar dit is inmiddels geschrapt volgens de bronnen.