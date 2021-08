LEC play-offs: Zondag Team Vitality tegen Fnatic

Komend weekend gaan de LEC play-offs van de summer split van start. Na een weekje pauze gaan de zes overgebleven teams strijden om de titel en de drie tickets naar Worlds 2021. Met vijf teams die zeer gewaagd zijn aan elkaar kan het wel eens de spannendste play-offs race uit de geschiedenis worden in Europa. Vrijdag speelt de nummer één van de reguliere split Rogue tegen Misfits Gaming. Zaterdag speelt de nummer twee G2 Esports tegen MAD Lions en op zondag speelt de nummer vijf Fnatic tegen Team Vitality. De eerste twee games zijn in de upper bracket waar een verlies nog niet iets uitmaakt. De laatste game is alles of niets in de lower bracket.

Fnatic kwam na de eerste paar weken goed uit de verf in de LEC summer split. Even leek het erop dat de strijd om de nummer één plek tussen Rogue, Fnatic en Misfits Gaming zou gaan. Echter na een sterke reeks wisten ze in de laatste weken niet te winnen. Tegen MAD Lions en Misfits Gaming ging Fnatic nat en ook tegen Rogue werd er een keer verloren. Maar aan de andere kant wisten zij wel twee keer hun rivaal G2 Esports te verslaan. Nu in de lower bracket is het do or die voor de eens zo sterke Fnatic.

Team Vitality moest tot de laatste dag van de reguliere LEC summer split strijden om de laatste plek in play-offs. Uiteindelijk werden zij geholpen door G2 Esports die op de slotdag Excel versloegen. Daarmee was het voor Team Vitality voldoende om door te gaan naar de play-offs. Tegen de play-offs teams wist Team Vitality slechts drie keer te winnen van de tien games. Tegen Rogue, G2 Esports en MAD Lions werd een winst behaald, maar verloren ze beide games tegen Fnatic en Misfits Gaming. Kan Team Vitality voor een stunt zorgen en Fnatic verslaan?