F1 2021 geeft kijkje achter de schermen bij Daniel Ricciardo

Electronic Arts geeft een kijkje achter de schermen bij F1 coureur Daniel Ricciardo. Voormalig teamgenoot van Max Verstappen legt uit waarom de F1 hem zo gegrepen heeft in een korte video.

De video maakt deel uit van een content serie genaamd ‘After The Apex’. De video met McLaren coureur Daniel Ricciardo is de eerste uit de serie. In één minuut legt hij uit waarom hij zo geïnteresseerd is in de F1. Zoals we wellicht kunnen verwachten bij de beste man, aangezien hij uit Australië komt, is hij dol op gevaar.

De komende maanden wordt de serie verder aangevuld met nog meer blikken op het leven van Daniel. Na zijn serie zullen nog meer coureurs volgen.

‘Samen met onze partners van EA SPORTS creëren we content die onze spelers een uniek kijkje achter de schermen geeft van hun F1®-helden buiten de baan’, zegt Paul Jeal, F1® Senior Franchise Director bij Codemasters. ‘We hebben nog meer afleveringen op de planning staan en kunnen niet wachten om deze met jullie te delen in de komende maanden.’

F1 2021 legt de nadruk meer op een verhaal dan voorgaande delen. Een van de nieuwe speelmodi in de laatste F1 game is Braking Point. In deze mode maak je alle hectiek rondom het Formule 1 racen mee zowel op als naast de baan. De spannende races, maar ook de onderlinge rivaliteit, teamgenootschap en meer. Met de Real-Season start kunnen spelers op elk moment het seizoen in stappen met de huidige stand in de coureurs- en constructeurskampioenschap.

