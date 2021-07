Review: F1 2021: Racen met een verhaal in de weg

Het huidige Formule 1 seizoen gaat voortvarend voor Max Verstappen. Max staat bovenaan de ranglijst en lijkt op weg te zijn om het wereldkampioenschap binnen te slepen. Nog dertien races te gaan en de droom van iedere Nederlandse race fan komt uit: Max Verstappen is de eerste Nederlander die wereldkampioen wordt in Formule 1. En dan zetten we de Playstation uit en kijken we naar het echte racen op TV, of toch niet? Waar we de afgelopen jaren als Max Verstappen konden racen op de consoles en PC en kampioen werden, wordt het misschien dit jaar wel werkelijkheid. Hoe het seizoen ook verloopt wij kunnen in ieder geval digitaal kampioen worden in F1 2021.

Net zoals ieder sport game die door EA uitgebracht wordt, komt er elk jaar een vernieuwde versie uit. Elk jaar zien we een nieuwe versie komen met wat kleine veranderingen en verbeteringen aan de sport ervaring. F1 2021 voelt ten opzichte van F1 2020 weer een stuk beter en realistischer aan. Het grote verschil, als het komt op racen, merk je wanneer je met je Formule 1 bolide naar de straten circuits gaat. Met hoge snelheden racen door de krappe circuits van Monaco of Baku worden echt tot een kunst verheven. De circuits voelen meer en meer claustrofobisch aan als je door de krappe bochten heen rijdt. Zeker wanneer je bijvoorbeeld uit bocht 8 van Monaco komt vol gas door de tunnel rijdt en af moet remmen voor de Nouvelle Chicane. Dan merk je toch hoe ongelofelijk knap het is om daar met snelheid door heen te rijden.

Gelukkig, althans voor mij als casual racer, zijn de claustrofobische circuits op één hand te tellen in F1 2021. Op de normale circuits heb je zeeën van ruimte en is het een heerlijke verademing als je net uit Baku komt. De details van de elke circuit is ook dit jaar een stuk beter geworden. Als we gaan racen op ons mooie circuit in Zandvoort, heb je ook het idee dat je echt in duinen aan het racen bent. Uiteraard heb je tijdens de race weinig tijd om naar de omgeving te kijken, maar als je toch de tijd neemt tijdens een training zie je toch wel dat er dit jaar meer detail in is gestopt. En natuurlijk zijn alle bolides van dit jaar voorzien van de nieuwe details en aanpassingen die gemaakt zijn door de teams te zien.

Grote veranderingen in F1 2021

Als we naar de echte ‘grote’ veranderingen gaan kijken in F1 2021 komen we direct terecht bij de vernieuwde story mode genaamd Braking Point. In de story mode heb je de keuze over vijf verschillende F1 teams waarin je terecht komt met de jonge racer Aiden Jackson. De story mode neemt je mee door een verhaal van een rookie die samen in een team komt met een veteraan. Samen gaan ze de strijd aan met hun concurrerende team en inmiddels bekende rivaal: Butler. Vergeleken met vorig jaar heeft de story mode eindelijk een echt verhaal lopen waarin je over drie seizoenen aan het racen bent. Het is een leuke mode om weer terug in het racen te komen en daar is alles wel mee gezegd. Een goed middagje voor zitten en je bent al door het verhaal heen.

Ook enigszins nieuw in F1 2021 is de toevoeging om echt een multiplayer career te spelen met een andere speler. Hierin kan je een volwaardige seizoen spelen met een vriend of vriendin. Je kan samen racen in hetzelfde team als teamgenoten of je kan ervoor kiezen om te racen als elkaars rivaal. My Team mode is ook weer aanwezig met de nodige veranderingen. Hierin kan je je eigen racer en team maken en kan je je een weg banen naar de top. Dit keer vervang je niet een huidige team uit de line-up maar word je als elfde team aan de competitie toegevoegd. Je kiest uit diverse sponsoren en motor fabrikanten om je eigen auto op te bouwen. Kies daarbij een tweede racer als teamgenoot en ontwikkel jezelf en je auto naar de top.

Verdict

Alle vernieuwingen en verbeteringen zijn altijd welkom als het gaat om sport games zoals F1 2021. De story mode is leuk bedacht en uitgewerkt. Hoewel het naar mijn smaak wel wat langer had mogen duren, is het in ieder geval een leuke instap om weer achter het stuur te kruipen. De customisations in My Team mode is wat groter geworden, echter nog steeds minimaal en dan voornamelijk qua driver. Je kan enkel uit wat pre-sets aan gezichten kiezen in plaats van je eigen gezicht namaken. In de andere sport games van EA is dit immers wel steeds meer mogelijk. Uiteraard zie je natuurlijk meer de auto waarin je racet dan de driver maar toch zijn het die kleine dingen die we missen in de nieuwe Formule 1 game.

Desondanks is F1 2021 weer een geweldige race game om zelf weer kampioen te worden in de meest prestigieuze race sport op aarde. Of je nu zelf kampioen wordt of met Max Verstappen kampioen wordt, beide opties zijn leuk om te bereiken. De uitwerking van de circuits zijn weer verbeterd en de gevoelservaring van de ruimte die je hebt tijdens de races voelen steeds realistischer. Kortom EA en Codemasters zijn er wederom in geslaagd om een goede race game neer te zetten die menig Formule 1 fan uren van plezier geeft.