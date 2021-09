Super Mario 64 komt tot leven in LEGO vraagtekenblok

Nintendo en LEGO onthullen een gloednieuw Super Mario product die helemaal in het teken staat van de aller eerste 3D Super Mario. Super Mario 64! Het bouwstuk ziet er uit als een vraagtekenblok, maar kan uitgeklapt worden.

Het Super Mario 64 vraagtekenblok is exclusief verkrijgbaar via de LEGO website en is vanaf 1 oktober 2021 verkrijgbaar. In 2022 komt het bouwstuk ook bij andere retailers terecht.

Het blok ziet er eigenlijk precies zo uit als een vraagtekenblok uit de Super Mario spellen, maar er zit iets in het blok dat je kunt uitklappen. Hierdoor verschijnt er en soort van diorama met enkele zeer herkenbare locaties uit de 3D Super Mario game. We zien onder andere het kasteel van Prinses Peach, maar ook Bob-omb Battlefield met King Bob-Omb en Cool, Cool Mountain. Deze locatie kennen we het beste van de blauwe pinguïn, die iedereen van de berg af gooide.

Het bouwen van dit kunstwerk gaat wat tijd kosten. Het bouwstuk bestaat uit maar liefst 2064 stukken. Niet alleen kost het veel tijd, maar ook best wel veel geld. Als je dit bouwpakket in huis wilt halen kost dit je €169,99. Maar dan heb je natuurlijk wel een heel gaaf project! Wil je de product pagina alvast even tussen je bookmarks zetten? Bezoek deze dan hier!

