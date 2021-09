Operation Crystal Guard nu speelbaar in Rainbow Six Siege

Indien je onze preview hebt gelezen weet je precies wat er op je staat te wachten in het nieuwe Rainbow seizoen. Weet je niet wat je te wachten staat? Lees dan snel verder, wij zetten het voor je op een rijtje.

Operation Crystal Guard is het gloednieuwe seizoen voor Rainbow met kleine map-aanpassingen, operator-aanpassingen en uiteraard; een gloednieuwe operator. Osa is een aanvallende operator die doorzichtige barricades kan plaatsen. Osa kan deze barricades plaatsen op de grond, maar ook in openingen van ramen en deuren, zowel aan de onderkant, als aan de bovenkant. Door als verdediger tegen de barricade te slaan, verbrijzeld het glas, waardoor deze niet meer doorzichtig is. Ieder explosief vernietigd de barricade onmiddellijk.

Het nieuwe seizoen komt ook weer met een nieuwe Battle Pass. Een gratis lijn en een premium lijn. De premium lijn geeft je direct toegang tot de nieuwe operator Osa. Vervolgens zijn er een hele boel verschillende cosmetische aanpassingen, boosters en R6 credits vrij te spelen door de Battle Pass te doorlopen in de gratis en/of premium lijn.

Kleine aanpassingen

Lees vooral even onze preview van het huidige seizoen, voor een iets meer gedetailleerde beschrijving van de aanpassingen. Bij deze nog even een aantal belangrijke punten op een rijtje:

Fuze kan nu door versterkte muren ‘fuzen’, al duurt dit iets langer.

Twitch krijgt pas na de prep-fase een Twitch-Drone

Coastline, Bank en Clubhouse zijn voorzien van minimale renovaties.

Ga jij aan de slag met Osa in Operation Crystal Guard?