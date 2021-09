Monster Hunter Rise komt 12 januari 2022 naar PC

De Steam versie van Monster Hunter Rise komt op 12 januari 2022 naar PC. Spelers kunnen de game alvast pre-orderen om dezelfde pre-order bonussen te ontvangen als Nintendo Switch spelers.

Omdat de PC een heel stuk krachtiger is dan de Nintendo Switch hebben PC spelers een aantal voordelen ten opzichten van de handheld versie. Daarom speel je Monster Hunter Rise op PC tot een resolutie van 4K met hogere framerates. Ook zijn de textures op PC van veel hoger detail dan op Nintendo Switch. Daarnaast kan de game uiteraard met muis en toetsenbord gespeeld worden en is er ondersteuning voor ultra wijde monitoren. PC spelers hebben ook de mogelijkheid om gebruik te maken van voice chat, een feature die Switch spelers niet hebben.

Wil je niet wachten tot 12 januari? Goed nieuws. Vanaf 13 oktober is er een gratis demo beschikbaar via Steam!

PC spelers zijn ruim op tijd voor nog meer Monster Hunter actie. In de zomer van 2022 verschijnt de grote uitbreiding voor Rise genaamd Sunbreak. Deze grote uitbreiding voegt Master Rank toe, een nieuw gebied, een nieuw verhaal en nieuwe monsters. Twee monsters die verschijnen in de Sunbreak uitbreiding zijn al bekend gemaakt. Malzeno is het vlaggenschip monster van de uitbreiding. Deze zagen we al in de aankondigingstrailer. Shogun Ceanataur is een terugkerend monster die voor het eerst verscheen in Monster Hunter 2.