De CoD seizoen 6 roadmap is er

Call of Duty Warzone en Cold War krijgen een zesde seizoen. Niet heel verrassend, maar er gaat wel veel veranderen. Ook komt het Halloween evenement eraan! Check de roadmap met alle veranderingen en events hier beneden.

Activision kondigde de roadmap voor beide CoD games gister aan. Seizoen 6 zal op 7 oktober, dus over een dikke week, van start gaan. Er komen nieuwe zombie ervaringen, meer multiplayer maps en een boel veranderingen in het Warzone gedeelte. Ook staan er wat events op de planning.

Cold War’s Multiplayer

Black Ops Cold War krijgt drie nieuwe maps om van te genieten. Delogram is een standaard 6v6 map, die als thema vooral ligt rondom de hallucinaties uit de Cold War verhaallijn. Zo zal deze map ook volzitten met de bekende rode deuren, die kan je gebruiken om door de map te fast travelen. Amerika is ook een 6v6 map, waar je rondom Burger Town zal spelen, dit is het restaurant uit de campaign van Cold War. Gluboko is een 2v2/ 3v3 Gunfight map waar je ondergronds zal spelen beneden in de KGB Headquarters.

Ook zullen er 5 nieuwe wapens geïntroduceerd worden, waaronder een nieuwe assault rifle, shotgun en meer! Er zullen later in seizoen 6 nog nieuwe uitdagingen komen omtrent een submachine gun en meelee wapens. Alex Mason zal als personage in de nieuwe battle pass verschijnen.

Halloween

Het is oktober, dat betekend dat jouw favoriete games een Halloween event krijgen, ook CoD doet hieraan mee! Het Haunting Seasonal Event begint op 19 oktober en loopt door tot begin november. Je kan hiermee in Cold War en Warzone cosmetics en andere beloningen verkrijgen door gewoonweg te spelen of je geld tegen de televisie te smijten.

Zombies

Seizoen 6 brengt de conclusie voor de CoD: Cold War Zombies verhaallijn. De Forsaken map zal hierbij dan ook in de game verschijnen. Deze map zal de laatste zijn en de showdown tussen Omega en Requiem vertellen. Ook komt er een nieuw wapen, genaamd de Chrysalax. Ook komen de ARC-XD en een Hand Cannon jouw arsenaal versterken.

Warzone

Verdansk zal door meerdere explosies wederom veranderen. Zo zal Stadium flink opengetrokken worden en zo zullen er nieuwe gebieden de voorgrond nemen. Dus, voornamelijk de hele lay-out zal veranderen.

Er zullen uiteraard nog meer veranderingen komen. Deze zullen allemaal duidelijk worden richting de lancering van seizoen 6. Speel jij nog Cold War of Warzone? Laat ons weten wat jij van deze veranderingen vind in de reacties hier beneden of op Facebook.