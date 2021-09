Mamoswine nu speelbaar in Pokémon Unite

Pokémon Unite verraste de Pokémon en MOBA community met een verfrissend behapbare game binnen de kruisende franchise en genre. Deze week is er een nieuwe Pokémon toegevoegd, namelijk Mamoswine.

Net als de meeste andere wezentjes begin je het spel niet met de laatste vorm, maar start je als baby Swinub en evolueer je naar Piloswine op level 6. Vanaf level 10 paradeer je het veld als een volgroeide Mamoswine. De Pokémon komt met veel toeters en bellen. Het is een ijs-type, dus verwacht vooral dat je wat langzamer gaat lopen als je vijandelijke team een Mamoswine heeft.

Wat doet Mamoswine?

Je kunt de Pokémon op twee soorten spelen. Het is een verdedigende speler en kan vijandelijke spelers vertragen, of wegbeuken. Met de ijs-type moves maak je vijanden die je direct raakt, of raakt met een Area of Effect langzamer. Als je een Area of Effect aanval lost op een goal van jouw team, is de scoor-tijd van de tegenstanders ook langer. De ijsaanval kan je opwaarderen naar een Area of Effect die tegenstanders vertraagd. Als de laatste ijspegel in dit gebied breekt worden omringde Pokémon bevroren. Je kunt er ook voor kiezen om op te waarderen naar een aanval die één tegenstander bevriest. Je kunt deze bevroren Pokémon vervolgens een bepaalde kant op beuken.

Als ijsboer moet je je natuurlijk ook snel kunnen verplaatsen. De tackle komt hierbij van pas. Sprint naar een tegenstander en beuk ‘m vervolgens weg. De upgrade van tackle geeft je een stun of een pull.

Met Mamoswine’s ultieme aanval spring je naar een bepaalde locatie en stamp je voortdurend op de grond. Tegenstanders krijgen continue schade en zijn vertraagd. De laatste stamp trekt tegenstanders terug het geraakte veld in.

Onlangs verscheen Pokémon Unite ook op de smartphone. Je kunt nu op je Switch of je telefoon/tablet aan de slag met hetzelfde profiel.