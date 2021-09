Monster Hunter Rise Sunbreak aangekondigd voor zomer 2022

Het lijkt er op dat G-Rank/Master Rank eerder komt dan verwacht. Capcom en Nintendo openen de Nintendo Direct van 24 september met een uitbreiding voor Monster Hunter Rise.

Waar we voorheen een uitbreiding zagen in de vorm van een Ultimate versie zagen we de met Monster Hunter World een uitbreiding in de vorm van Iceborne. Het lijkt er op dat Capcom de trend van World doorzet in Rise met een benaming voor de uitbreiding. Monster Hunter Rise Sunbreak verschijnt ergens in de zomer van 2022.

De uitbreiding vereist de basisgame, voegt nieuwe gebieden toe, een nieuwe verhaallijn, nieuwe monsters en uiteraard de befaamde Master Rank moeilijkheidsgraad. Er komt ook een gloednieuwe mechaniek in de game, waar Capcom nog niets over wilt verklappen.