Bugsnax krijgt een update met Big Snax!

Bugsnax, één van de vreemde games die verscheen als gratis game in de Playstation Plus line-up voor Playstation 5 spelers krijgt een update. The Isle of Bigsnax verschijnt gratis ergens in het begin van 2022 voor zowel Playstation 4 als Playstation 5 spelers.

Bugsnax is een schattige game die de wereld van fruitige versnaperingen mixt met Pokémon? Je kunt figuurtjes verzamelen die lijken op echt bestaande diertjes, maar ze zijn allemaal van etenswaren gemaakt. Ieder dier lok je met verschillende soorten lokmiddelen en valkuilen. Playstation 5 spelers konden al gratis aan de slag met de game via Playstation Plus. Binnenkort wordt het avontuur gratis uitgebreid met de The Isle of Bigsnax update. De update verschijnt voor de Playstation 4 én Playstation 5 versie. Het mooiste nieuws is, is dat de update volledig gratis is!

Ben jij al aan de slag gegaan met Bugsnax, of ga je aan de slag met de game als er ook hele grote snax te vinden zijn?