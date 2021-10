Versla de nieuwe TzHaar baas in RuneScape’s Elder God Wars

Een nieuwe Tzhaar uitdaging duikt op als onderdeel van de Elder God War in RuneScape. De TzekHaar Front is het nieuwste deel van de Elder God Wars en voegt een nieuwe beproeving toe in de naam van Elder God Ful. Versla het leger van deze god en ten slotte de eindbaas voor de ultieme beloning: Een nieuwe Best in Slot cape.

De nieuwe Elder God Wars uitdaging brengt ons terug bij de Tzhaar. Daar ging enorm veel aan vooraf. Laten we even terugblikken voordat we bij de nieuwe uitdaging aankomen:

Jaren geleden was er een ultieme uitdaging in RuneScape. Dan heb ik het natuurlijk over de Fight Cave. In deze beproeving nam je het op tegen steeds moeilijker wordende golven van vijanden om uiteindelijk in golf 62 het op te nemen tegen TzTok-Jad. Het destijds sterkste monster in de hele game. Je kon tijdens deze 62 golven geen gebruik maken van de bank en geen pauze nemen. In het begin kon het makkelijk 3 uur duren voordat je jezelf door deze uitdaging heen gesleurd had. Niet iedereen wist er in te slagen. Persoonlijk heb ik deze uitdaging ook tot 3 keer toe moeten aangaan voordat ik eindelijk de ultieme beloning de wacht in sleepte: De legendarische Fire Cape.

Voor een aantal jaar bleef de Fire Cape de ultieme cape voor de RuneScape speler. De Cape had de beste bonussen voor melee-combat, en was geanimeerd. Alleen daarom was het de jacht al waard. In 2012 introduceerde Jagex de Fight Kiln. Alweer een uitdaging met de lava monsters in alweer een gevecht die bestaat uit verschillende golven. De beesten in deze uitdaging lijken sterk op de voorgangers uit de Fight Cave, maar zijn sterker en zien er iets anders uit. Er waren ook een paar nieuwe monsters. Het sterkste wezen als eindbaas uit de Fight Cave verscheen maar liefst 7 keer tijdens de Fight Kiln uitdaging. De uiteindelijke baas was velen malen sterker dan de Jad, maar gaf spelers uiteindelijk een nieuwe ultieme beloning: De Tok-Haar Kal. Een nieuwe Best in Slot cape voor Melee en later ook voor Ranged en Magic.

TzKal-Zuk

9 jaar later, eind 2021 is het tijd voor een nieuwe uitdaging in de Tzhaar wereld. Alweer een uitdaging in golven met aan het einde de generaal van Elder God Ful: TzKal-Zuk. Versla het leger en deze baas om opnieuw een Best in Slot cape te bemachtigen. Je ontvangt na het verslaan van de baas (mits je geen checkpoints gebruikt) de Igneous Stone. Als je deze steen combineert met een Tok-Haar Kal Cape (uit de Fight Kiln) krijg je de nieuwe beste Cape: Igneous Kal. Dit keer zijn er echter meer beloningen vrij te spelen. Zo kan je het wapen van de baas vrij spelen als een T95 2H-Sword genaamd Ek-ZekKil, een nieuwe Magic Ability, Ful God Book en uiteraard een Pet en Skin als je heel erg veel geluk hebt bij de RNG goden.

De moeilijkheidsgraad van deze uitdaging is aanpasbaar. Des te moeilijker je het maakt, des te beter de beloningen worden. Ga jij de uitdaging aan? Meer RuneScape nieuws? Klik hier!