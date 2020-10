Bugsnax en meer in november Playstation Plus line-up

Buiten de gratis Playstation games in november die we iedere maand krijgen, zal ook de eerste next-gen game in de collectie te vinden zijn. Voor velen kwam als verrassing dat Bugsnax namelijk in november gratis zijn voor PS Plus abonnees.

Bugsnax is de tweede gratis full-fledged Playstation 5 game die we krijgen op launch. Astro’s Playroom zit namelijk ingebakken in alle PS5 consoles. Bugsnax zal onderdeel worden van de november line-up, maar zal tot 4 januari 2021 te claimen zijn.

Alsof dat nog niet genoeg is, krijgen we ook meer informatie over de Playstation Plus Collection, die Plus abonnees een boel gratis PS4 games gaat geven. Bugsnax valt onder de november line-up, die ook volledig bekend is nu. Shadow Of War zal samen met Hollow Knight: Voidheart Edition de line-up gaan versterken.

Shadow of War is een spin-off van de Lord of the Rings films. Hollow Knight is één van de beste en meest bekende indie titels van de afgelopen jaren. Dat is veel goeds voor 1 maand! Maar, we krijgen ook meer informatie over de PS Plus Collection, die zal de volgende games bevatten:

From Worldwide Studios:

Bloodborne

Days Gone

Detroit: Become Human

God of War

Infamous Second Son

Ratchet and Clank

The Last Guardian

The Last of Us Remastered

Until Dawn

Uncharted 4: A Thief’s End

From our third-party publishers and developers:

Batman: Arkham Knight

Battlefield 1

Call of Duty: Black Ops III – Zombies Chronicles Edition

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Fallout 4

Final Fantasy XV Royal Edition

Monster Hunter: World

Mortal Kombat X

Persona 5

Resident Evil 7 biohazard

Kijk jij uit naar al deze gratiis games? Laat het ons weten in de reacties hier beneden of op Facebook! Helaas moeten we met al die goede nieuwtje wel wat langer wachten op Cyberpunk 2077.