Death’s Door onderweg naar PlayStation 4 en 5

Death’s Door is onderweg naar de PlayStation consoles. De actie-avontuur game van Acid Nerve verscheen eerder dit jaar al op Xbox en PC. Eindelijk mogen PlayStation spelers ook aan de slag met deze parel.

In het begin van deze zomer verscheen Death’s Door voor Xbox en PC. In deze game speel je een reaper en moet je vier grote zielen gaan oogsten. Tijdens je avontuur kom je in verschillende gebieden terecht met verschillende gevaren en uitdagingen. Qua gameplay lijkt het sterk op traditionele The Legend of Zelda titels. Navigeer door de wereld en krijg nieuwe tools om eerder onbereikbare plekken te verkennen.

Ook de combat mag er wezen in Death’s Door. Het is snel, hardnekkig en geeft je weinig ruimte voor foutjes. Oefening baart kunst en het is ook hier heel handig om de patronen in aanvallen van je vijanden onder de knie te krijgen. Het aangename avontuur verschijnt binnenkort al op de PlayStation. 23 november is het namelijk al zo ver. Als je de game nu alvast vooruit besteld krijg je direct toegang tot Titan Souls, de voorgaande Acid Nerve game die ook heel veel lof ontving!

Benieuwd wat wij van de game vonden toen wij ‘m speelde op de Xbox? Lees dan hier onze review!

“Death’s Door steekt heel erg lekker in elkaar. Het speelt ontzettend vloeiend en ziet er gelikt uit. De ontzettende knipoog naar The Legend of Zelda op gebied van design en gameplay werkt heel erg goed. Het knipoogje naar Dark Souls op gebied van personages en andere kleine elementen is een buitengewoon passende fit voor de stijl van de game en ook de Zelda-manier van spelen.”

Heb jij de game al gespeeld, of heb je juist gewacht op de PlayStation versie en duik je er volgende maand in?