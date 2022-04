Einde rit voor Ghost Recon: Breakpoint

Ghost Recon’s laatste iteratie was een letterlijk breekpunt voor de franchise. Ongeveer twee jaar na de release laat Ubisoft weten dat het einde in zicht is voor de open-world shooter. Er komt geen nieuwe content naar Ghost Recon: Breakpoint.

We werden niet bepaald enthousiast van Ghost Recon Breakpoint. Ook de pogingen van Ubisoft om de game nieuw leven in te blazen met nieuwe content is niet echt gelukt. Ze maakte het zelfs nog iets erger met de komst van NFT in Breakpoint. Ook hier werd niemand bepaald enthousiast van en ook deze wilde kermisrit is ondertussen in het niet gestrand. Ubisoft laat weten dat de NFT dienst is beëindigt, bedankt alle kopers en drukt ze nogmaals op het hart dat ze nu een stukje van de geschiedenis bezitten. Juist.

Hey Ghosts, we have an important message we would like to share with you all 👇 pic.twitter.com/kYeyVWVtgi — Ghost Recon (@GhostRecon) April 5, 2022

Het is helemaal over en uit met Breakpoint. Geen nieuwe updates meer, maar de servers blijven voorlopig wel nog online. De vraag is voor hoe lang.