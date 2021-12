Ubisoft biedt NFT’s aan en… iedereen haat het

NFT, de beruchte No- Fungible Token verschijnt vaker negatief, dan positief in het nieuws. Dit weerhoudt Ubisoft er niet van om vol trots de NFT aan te bieden in Ghost Recon Breakpoint.

Waarom Breakpoint? Die game is nauwelijks noemenswaardig, dus de hele NFT bombarie kan er nog wel bij. Dit is denk ik wel de veiligste omgeving voor Ubisoft om goed te mist in te gaan, want niemand speelt Breakpoint.

Een NFT koppelt een digitaal object aan een eigenaar. De beschrijving klopt niet helemaal, maar hier moet je het maar even mee doen (lees hier wat een NFT precies is). Voor Ubisoft betekent dit dat er voorwerpen verschijnen in de game die super uniek zijn. Geen enkele NFT is hetzelfde! Wat dit eigenlijk betekent is dat ieder voorwerp er exact hetzelfde uitziet, maar een ander serienummer heeft. Deze serienummer is zichtbaar op het voorwerp, maar je hebt wel een vergrootglas nodig om het te kunnen lezen. Het voorwerp houdt vervolgens zijn voorgaande eigenaren bij, dus je kunt zien welke speler voor jou precies deze helm heeft gedragen.

Een NFT is overdraagbaar naar andere spelers. Spelers kunnen deze voorwerpen buitenom het spel verkopen. De markt voor NFT’s ligt niet in handen van Ubisoft en ook deze voor Ghost Recon Breakpoint specifieke NFT’s niet. Het lijkt om een onschuldige nieuwe manier van microtransacties/ruilen/marktwerking, maar in praktijk is het zo dat de NFT markt maar heel weinig winnaars kent. De meeste deelnemers zijn verliezers.

Heel toevallig besloot Ubisoft om deze aankondiging te delen nadat YouTube heeft besloten geen dislikes meer te tonen onder video’s. Het internet laat daarom op andere plekken, zoals Social Media, weten het niet eens te zijn met de NFT in videogames. In dit geval staat het dus dus voor No Fucking Thanks.

Ghost Recon Breakpoint is slechts de eerste stap van NFT’s met Ubisoft Quartz. De verwachting is dat deze onzin snel verschijnt in nóg meer Ubisoft titels.