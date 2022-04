Max Payne 1 en 2 krijgen remakes!

Rockstar en Remedy slaan weer de handen ineen. De games Max Payne en Max Payne 2 krijgen de remake treatment.

Remedy Entertainment de studio die zijn thuisbasis heeft in het mooie Espoo in Finland, is de laatste paar jaren goed op weg. Met titels zoals Control, Alan Wake (Remastered) en Quantum Break zou je bijna vergeten dat de studio zijn oorsprong heeft te danken aan de Max Payne franchise.

Na de aankondiging dat Remedy werkt aan Alan Wake 2 keert Remedy dus ook terug naar de wereld van Max. De IP is oorspronkelijk gecreëerd door Remedy, waarna het is overgenomen door Rockstar die in 2012 een 3de deel in de reeks uit bracht. Via een blogpost heeft Remedy Entertainment laten weten de samenwerking aan te gaan met Rockstar. Rockstar zal de development betalen waarna Remedy een royalty agreement krijgt zodra alle kosten die Rockstar gemaakt heeft terug verdient zijn.

“We were thrilled when our long-time friends at Remedy approached us about remaking the original Max Payne games. We are massive fans of the work the Remedy team has created over the years, and we can’t wait to play these new versions. – Sam Houser, Oprichter van Rockstar Games

De remakes moeten uit gaan komen op de huidige generaties consoles (PlayStation 5, Xbox Series S/X en PC). De gamee en zal gecreëerd worden op Remedy zijn eigen Northlight-engine. Het zal een compleet pakket worden met beide remakes. De developement heeft een budget die vergelijkbaar is met andere AAA producties van de studio. De remakes zitten in de concept development stage.

We are pleased to announce that we will remake the iconic Max Payne and Max Payne 2: The Fall of Max Payne, in a new development agreement with Rockstar Games. Read the full press release here: https://t.co/gx9tuH425j — Remedy Entertainment (@remedygames) April 6, 2022

Worden jullie al enthousiast van nieuwe remakes in deze welbekende franchise, of juist helemaal niet? Laat het ons weten op Facebook of in de reacties hier beneden.