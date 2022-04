Nieuwe Tomb Raider zal lopen op Unreal Engine 5

Het is nu toch écht een feit; Crystal Dynamics werkt aan een nieuwe Tomb Raider. De nieuwste entry in deze franchise zal gemaakt worden in Unreal Engine 5. Dit zat volgens de ontwikkelaar zorgen voor ”next-level storytelling and gameplay experiences.”

De ontwikkeling van deze nieuwe Tomb Raider is pas begonnen, zegt Crystal Dynamics. Het zal dus nog wel even duren voordat we iets van gameplay gaan zien. Wel is de ontwikkelaar zeker van een next-gen ervaring met een betere dynamiek in gameplay en storytelling. De laatste titel uit de franchise, Shadow of the Tomb Raider, werd ontwikkeld door Eidos Montreal. Dit deel was het eind van een trilogie, dus waar het verhaal precies naartoe gaat moet nog blijken.

Momenteel werken er tientallen ontwikkelaars in Unreal Engine 5, van Ninja Theory tot en met Obsidian. Er komen een boel games aan in ieder geval en Tomb Raider is daar de nieuwste aankondiging in. Eén van de redenen dat Crystal Dynamics zo vroeg al aankondigt dat een nieuwe titel onderweg is, is omdat zij nog zoeken naar verscheidene soorten personeelsleden die kunnen helpen met het realiseren van de eerste next-gen Tomb Raider.

Where will Lara Croft’s journey take her next? Find out in the next @TombRaider game from @CrystalDynamics, powered by Unreal Engine 5. #UE5 pic.twitter.com/pXtTA74K7o — Unreal Engine (@UnrealEngine) April 5, 2022

Wat de nieuwe Lara Croft titel gaat worden is dus nog niet zeker, zodra hier meer informatie over verschijnt, dan horen jullie het bij ons! Worden jullie al enthousiast van een nieuwe titel in deze welbekende franchise, of juist helemaal niet? Laat het ons weten op Facebook of in de reacties hier beneden.