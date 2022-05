Update: Vernieuwde PlayStation Plus lanceert met meer dan 700 games

Vanaf Juni zal Sony hun PlayStation Plus en Now diensten gaan samenvoegen. Binnen een drietal niveau’s kun je dan kiezen uit o.a een selectie van 700 games, cloud-gaming en klassieke games.

UPDATE 16-05: Het is bijna zover, de nieuwe PlayStation Plus diensten gaan over een tijdje van start. In de aanloop hierna toe heeft Sony eindelijk aangekondigd welke games we onder andere kunnen verwachten. Verder heeft Sony aangekondigd dat de game catalogus zal blijven groeien en veranderen.

PlayStation Plus Essential

Een maandelijkse vernieuwing vindt plaats op de eerste dinsdag van de maand voor het PlayStation Plus Essential-abonnement (en beide hogere niveaus), met nieuwe PS4- en PS5-games toegevoegd aan de service – hetzelfde als wat PlayStation Plus-leden altijd kregen.

PlayStation Plus Extra and Premium**/Deluxe

Halverwege elke maand vindt er een extra maandelijkse vernieuwing plaats met nieuwe games in de PlayStation Plus Extra- en Premium/Deluxe-abonnementen. Het aantal ververste games verschilt per maand.

Verder heeft Sony aangekondigd dat de gehele Ubisoft+ Classics catalogus beschikbaar zal zijn voor de PS+ Extra en Premium Tiers, zonder verdere kosten.

Ubisoft+ 🤝 PlayStation Ubisoft+ is Coming to PlayStation! Stay tuned for more news in the future. In the meantime, introducing ‘Ubisoft+ Classics’, bringing 27 games to PlayStation Plus from May 24. Get the details: — Ubisoft (@Ubisoft) May 16, 2022

PlayStation 4 en 5 games

PlayStation Studios

Alienation | Housemarque, PS4

| Housemarque, PS4 Bloodborne | FromSoftware, PS4

| FromSoftware, PS4 Concrete Genie | Pixelopus, PS4

| Pixelopus, PS4 Days Gone | Bend Studio, PS4

| Bend Studio, PS4 Dead Nation Apocalypse Edition | Housemarque, PS4

| Housemarque, PS4 Death Stranding and Death Stranding Director’s Cut | Kojima Productions, PS4/PS5

| Kojima Productions, PS4/PS5 Demon’s Souls | Bluepoint Games, PS5

| Bluepoint Games, PS5 Destruction AllStars | Lucid Games, PS5

| Lucid Games, PS5 Everybody’s Golf | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 Ghost Of Tsushima Director’s Cut | Sucker Punch, PS4/ PS5

| Sucker Punch, PS4/ PS5 God of War | Santa Monica Studio, PS4

| Santa Monica Studio, PS4 Gravity Rush 2 | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 Gravity Rush Remastered | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 Horizon Zero Dawn | Guerrilla Games, PS4

| Guerrilla Games, PS4 Infamous First Light | Sucker Punch, PS4

| Sucker Punch, PS4 Infamous Second Son | Sucker Punch, PS4

| Sucker Punch, PS4 Knack | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 LittleBigPlanet 3 | Sumo Digital, PS4

| Sumo Digital, PS4 LocoRoco Remastered | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 LocoRoco 2 Remastered | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 Marvel’s Spider-Man | Insomniac Games, PS4

| Insomniac Games, PS4 Marvel’s Spider-Man: Miles Morales | Insomniac Games, PS4/PS5

| Insomniac Games, PS4/PS5 Matterfall |Housemarque, PS4

|Housemarque, PS4 MediEvil | Other Ocean, PS4

| Other Ocean, PS4 Patapon Remastered | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 Patapon 2 Remastered | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 Resogun | Housemarque, PS4

| Housemarque, PS4 Returnal | Housemarque, PS5

| Housemarque, PS5 Shadow of the Colossus | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 Tearaway Unfolded |Media Molecule, PS4

|Media Molecule, PS4 The Last Guardian | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 The Last of Us Remastered | Naughty Dog, PS4

| Naughty Dog, PS4 The Last of Us: Left Behind | Naughty Dog, PS4

| Naughty Dog, PS4 Until Dawn | Supermassive Games, PS4

| Supermassive Games, PS4 Uncharted The Nathan Drake Collection |Naughty Dog, PS4

|Naughty Dog, PS4 Uncharted 4: A Thief’s End | Naughty Dog, PS4

| Naughty Dog, PS4 Uncharted: The Lost Legacy | Naughty Dog, PS4

| Naughty Dog, PS4 WipEout Omega Collection | Clever Beans & Creative Vault Studios, PS4

Third Party-Partners

Ashen | Annapurna Interactive,PS4

| Annapurna Interactive,PS4 Assassin’s Creed Valhalla*** | Ubisoft, PS4/PS5

| Ubisoft, PS4/PS5 Celeste | Maddy Makes Games, PS4

| Maddy Makes Games, PS4 Cities: Skylines | Paradox Interactive, PS4

| Paradox Interactive, PS4 Control: Ultimate Edition | 505 Games, PS4/PS5

| 505 Games, PS4/PS5 Dead Cells | Motion Twin, PS4

| Motion Twin, PS4 Final Fantasy XV Royal Edition | Square Enix Co. LTD, PS4

| Square Enix Co. LTD, PS4 Hollow Knight | Team Cherry, PS4

| Team Cherry, PS4 Marvel’s Guardians of the Galaxy | Square Enix Co. LTD., PS4/PS5

| Square Enix Co. LTD., PS4/PS5 Mortal Kombat 11 | WB Games, PS4/PS5

WB Games, PS4/PS5 Narutoshippuden: Ultimate Ninja Storm 4 | Bandai Namco Entertainment Inc., PS4

| Bandai Namco Entertainment Inc., PS4 NBA 2K22 | 2K Games, PS4/PS5

| 2K Games, PS4/PS5 Outer Wilds | Annapurna Interactive, PS4

| Annapurna Interactive, PS4 Red Dead Redemption 2 | Rockstar Games, PS4

| Rockstar Games, PS4 Resident Evil | Capcom Co., Ltd, PS4

| Capcom Co., Ltd, PS4 Soulcalibur VI | Bandai Namco Entertainment Inc., PS4

| Bandai Namco Entertainment Inc., PS4 The Artful Escape | Annapurna Interactive, PS4/PS5

| Annapurna Interactive, PS4/PS5 The Crew 2*** | Ubisoft, PS4

PlayStation Plus Extra and Premium**/Deluxe Plans

Klassieke game collectie

Voor leden van de Plus Premium en Deluxe Tiers is er een selectie aan klassieke games beschikbaar gesteld. Een aantal van deze games zal beschikken over verbeterde framerates, een hogere resolutie en/of een vernieuwde gebruikers interface van de menu’s. Wanneer je deze games al eerder digitaal hebt gekocht zullen de ge-updaten versies direct “gratis” voor je beschikbaar zijn zonder een abonnement. Een aantal van deze titels zullen ook afzonderlijk beschikbaar worden gemaakt.

Classic Games Catalog – Original PlayStation and PSP

PlayStation Studios

Ape Escape | Japan Studio, Original Playstation

| Japan Studio, Original Playstation Hot Shots Golf | Japan Studio, Original Playstation

| Japan Studio, Original Playstation I.Q. Intelligent Qube | Japan Studio, Original PlayStation

| Japan Studio, Original PlayStation Jumping Flash! | Japan Studio, Original PlayStation

| Japan Studio, Original PlayStation Syphon Filter | Bend Studio, Original PlayStation

| Bend Studio, Original PlayStation Super Stardust Portable | Housemarque, PSP

Third Party Partners

Mr. Driller | Bandai Namco Entertainment Inc., Original PlayStation

| Bandai Namco Entertainment Inc., Original PlayStation Tekken 2 | Bandai Namco Entertainment Inc., Original PlayStation

| Bandai Namco Entertainment Inc., Original PlayStation Worms World Party | Team 17, Original PlayStation

| Team 17, Original PlayStation Worms Armageddon | Team17, Original PlayStation

Classic Games Catalog – Remasters

PlayStation Studios

Ape Escape 2 | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 Arc The Lad: Twilight of the Spirits | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 Dark Cloud | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 Dark Cloud 2 | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 FantaVision | SIE, PS4

| SIE, PS4 Hot Shots Tennis | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 Jak II | Naughty Dog, PS4

| Naughty Dog, PS4 Jak 3 | Naughty Dog, PS4

| Naughty Dog, PS4 Jak X: Combat Racing | Naughty Dog, PS4

| Naughty Dog, PS4 Jak and Daxter: The Precursor Legacy | Naughty Dog, PS4

| Naughty Dog, PS4 Rogue Galaxy | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 Siren | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 Wild Arms 3 | SIE, PS4

Third Party Partners

Baja: Edge of Control HD | THQ Nordic, PS4

| THQ Nordic, PS4 Bioshock Remastered | 2K Games, PS4

| 2K Games, PS4 Borderlands The Handsome Collection | 2K Games, PS4

| 2K Games, PS4 Bulletstorm: Full Clip Edition | Gearbox Publishing, PS4

| Gearbox Publishing, PS4 Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning | THQ Nordic, PS4

| THQ Nordic, PS4 Lego Harry Potter Collection | WB Games, PS4

PlayStation Plus Extra and Premium**/Deluxe Plans

PlayStation 3 games (streaming)

Een grote selectie aan PS3 games zullen beschikbaar worden gesteld door middel van streaming.

PlayStation Studios

Crash Commando | Creative Vault Studios, PS3

| Creative Vault Studios, PS3 Demon’s Souls | From Software, PS3

| From Software, PS3 echochrome | Japan Studio, PS3

| Japan Studio, PS3 Hot Shots Golf: Out of Bounds | Japan Studio, PS3

| Japan Studio, PS3 Hot Shots Golf: World Invitational | Japan Studio, PS3

| Japan Studio, PS3 Ico | Japan Studio, PS3

| Japan Studio, PS3 Infamous | Sucker Punch, PS3

| Sucker Punch, PS3 Infamous 2 | Sucker Punch, PS3

| Sucker Punch, PS3 Infamous: Festival of Blood | Sucker Punch, PS3

| Sucker Punch, PS3 LocoRoco Cocoreccho! | Japan Studio, PS3

| Japan Studio, PS3 MotorStorm Apocalypse | Evolution Studios, PS3

| Evolution Studios, PS3 MotorStorm RC | Evolution Studios, PS3

| Evolution Studios, PS3 Puppeteer | Japan Studio, PS3

| Japan Studio, PS3 rain | Japan Studio, PS3

| Japan Studio, PS3 Ratchet & Clank: Quest For Booty | Insomniac Games, PS3

| Insomniac Games, PS3 Ratchet & Clank: A Crack in Time |Insomniac Games, PS3

|Insomniac Games, PS3 Ratchet & Clank: Into the Nexus | Insomniac Games, PS3

| Insomniac Games, PS3 Resistance 3 | Insomniac Games, PS3

| Insomniac Games, PS3 Super Stardust HD | Housemarque, PS3

| Housemarque, PS3 Tokyo Jungle | Japan Studio, PS3

| Japan Studio, PS3 When Vikings Attack | Clever Beans, PS3

Third Party Partners

Asura’s Wrath | Capcom Co., Ltd., PS3

| Capcom Co., Ltd., PS3 Castlevania: Lords of Shadow 2 | Konami, PS3

| Konami, PS3 Devil May Cry HD Collection | Capcom Co., Ltd., PS3

| Capcom Co., Ltd., PS3 Enslaved: Odyssey to the West | Bandai Namco Entertainment America Inc., PS3

| Bandai Namco Entertainment America Inc., PS3 F.E.A.R. | WB Games, PS3

| WB Games, PS3 Lost Planet 2 | Capcom Co., Ltd., PS3

| Capcom Co., Ltd., PS3 Ninja Gaiden Sigma 2 | Koei Tecmo, PS3

| Koei Tecmo, PS3 Red Dead Redemption: Undead Nightmare |Rockstar Games, PS3

PlayStation Plus Premium** Plan

Tijdelijke Game Trials

Wil je games eerst uitproberen voordat je ze koopt? Met de hoogste tier krijg je de optie om een aantal games eerst 2 uur te proberen wanneer je ze speelt. De teller loopt alleen als je ook echt daadwerkelijk aan het spelen bent. Alle trofeeën en opgeslagen gamegegevens van de proefperiode worden overgedragen als je de game koopt.

PlayStation Studios

Uncharted: Legacy of Thieves Collection | Naughty Dog, PS5

| Naughty Dog, PS5 Horizon Forbidden West | Guerrilla Games, PS4/PS5

Third Party Partners

Cyberpunk 2077 | CD Projekt, PS5

| CD Projekt, PS5 Farming Simulator 22 | Giants Software GmBH, PS4/PS5

| Giants Software GmBH, PS4/PS5 Tiny Tina’s Wonderland | 2K Games, PS4/PS5

| 2K Games, PS4/PS5 WWE 2K22 | 2K Games, PS4/PS5

PlayStation Plus Premium**/Deluxe Plan

UPDATE 22-04: Sony maakt grote stappen vooruit met hun vernieuwde PlayStation Plus service. Zo is er zojuist de roadmap bekend gemaakt wanneer alle verschillende gebieden aan de slag kunnen. Zo onthuld Sony dat de nieuwe service op de volgende data beschikbaar zal zijn:

Aziatische landen (exclusief Japan) – verwacht: 23 Mei 2022

Japan – verwacht: 1 Juni 2022

Noord en Zuid-Amerika – verwacht: 13 Juni 2022

Europa – verwacht: 22 Juni 2022

Verder heeft Sony aangekondigd dat de volgende 30 landen ook toegang krijgen tot de cloudstreaming mogelijkheden die de premium laag zal bieden. Het betreft de landen: Bulgarije, Kroatië, Tsjechië, Griekenland, Hongarije, Malta, Polen, Cyprus, Roemenië, Slowakije en Slovenië.

Al maanden gaan er geruchten dat Sony hard aan het werk is aan een Game Pass variant. De dienst van Xbox die maandelijks al 25 miljoen betalende members heeft is erg in trek en PlayStation kon natuurlijk niet lang uitblijven. Zo schrijven ze in hun laatste blogpost dat de dienst in Juni zal lanceren. Eerst in Azië waarna de USA en Europa snel zullen volgen. Het doel is om de hele wereld van de nieuwe dienst te voorzien binnen de eerste helft van 2022. De dienst wordt uitgebreid met 3 niveaus.

PlayStation Plus Essential

Biedt dezelfde voordelen die PlayStation Plus-leden tegenwoordig krijgen, zoals:

Twee maandelijkse downloadbare games

Exclusieve kortingen

Cloudopslag voor opgeslagen games

Online multiplayer-toegang

Er zijn geen wijzigingen voor bestaande PlayStation Plus-leden in dit niveau.

Prijs: € 8,99 per maand / € 24,99 per kwartaal / € 59,99 per jaar

PlayStation Plus Extra

Biedt alle voordelen van de Essential-laag

Voegt een catalogus toe van +- 400 van de leukste PS4- en PS5-games, inclusief blockbuster hits uit onze PlayStation Studios-catalogus en externe partners.

Games in de Extra-laag kunnen worden gedownload om te spelen.

Prijs: € 13,99 per maand / € 39,99 per kwartaal / € 99,99 per jaar

PlayStation Plus Premium

Biedt alle voordelen van Essential en Extra tiers

Voegt tot 340 extra games toe, waaronder:

– PS3-games beschikbaar via cloudstreaming

– Een catalogus met geliefde klassieke games beschikbaar in zowel streaming- als download opties van de originele PlayStation, PS2 en PSP generaties

– PS3-games beschikbaar via cloudstreaming – Een catalogus met geliefde klassieke games beschikbaar in zowel streaming- als download opties van de originele PlayStation, PS2 en PSP generaties Biedt toegang tot cloud streaming voor originele PlayStation, PS2, PSP en PS4-games die worden aangeboden in de Extra- en Premium-niveaus in markten waar PlayStation Now momenteel beschikbaar is.

Klanten kunnen games streamen met PS4- en PS5-consoles en pc.

In dit niveau worden ook in de tijd beperkte game-proefversies aangeboden, zodat klanten bepaalde games kunnen uitproberen voordat ze kopen.

Prijs: € 16,99 per maand / € 49,99 per kwartaal / € 119,99 per jaar

Welke games kun je verwachten?

De dienst zal lanceren met games zoals: Death Stranding, God of War, Marvel’s Spider-Man, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Mortal Kombat 11 en Returnal. Verder geeft Sony aan nauw samen te werken met een groot scala aan developers zowel binnen hun eigen studios als ook third-party om zoveel mogelijk games op de dienst te krijgen. Deze dienst zal regelmatig worden aangepast en uitgebreid zoals je wellicht al gewend bent van Game Pass. Wat we echter niet kunnen verwachten zijn nieuwe First Party games. Sony gelooft in hun games en de investeringen die ze in deze games en studios doen, door games direct op hun dienst plaatsen zoals Microsoft dat doet met hun first party games, doen ze deze investering teniet. Aldus Jim Ryan.

“[In terms of] putting our own games into this service, or any of our services, upon their release… as you well know, this is not a road that we’ve gone down in the past. And it’s not a road that we’re going to go down with this new service. We feel if we were to do that with the games that we make at PlayStation Studios, that virtuous cycle will be broken. The level of investment that we need to make in our studios would not be possible, and we think the knock-on effect on the quality of the games that we make would not be something that gamers want.” – Jim Ryan (CEO Sony Entertainment)

Er zal meer bekend worden gemaakt over de dienst en welke games we kunnen verwachten dichter bij de release. So stay tuned!