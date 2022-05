Gerucht: Next-gen versies van Red Dead Redemption 1 & 2 in de maak

Als er een game is die wel een remaster verdient is het wel Red Dead Redemption, de cowboy game van Rockstar kreeg veel lof en was een van de betere games van de Xbox 360 en PlayStation 3 generatie.

Rockstar Games, wellicht de meest bekende en succesvolle collectie studios ter wereld zit niet stil. Zo zijn ze hard aan het werk aan GTA VI die volgens geruchten wel eens terug zou kunnen gaan naar Vice City of Liberty City. Verder heeft de studio onlangs in samenwerking met Grove Street Games de remasters van de oude GTA games uitgebracht onder de naam Grand Theft Auto: The Trilogy, deze kreeg echter veel kritiek over zijn buggy launch. Ook GTA V kreeg Next-Gen versies met als onderdeel GTA: Online, die onlangs een free-to-play versie heeft gekregen en nog steeds wordt geüpdate met verse content.

Zelfs Max Payne 1 en 2 krijgen remakes door Remedy in samenwerking met Rockstar. Maar nu hoor ik je denken, allemaal leuk en aardig maar een van de beste games van de vorige generatie is toch Red Dead Redemption 2? Waarom krijgt deze franchise niet meer liefde of content. Als we de laatste geruchten mogen geloven komt daar snel verandering in!

In een tweet van Franse journalist Chris Kippel wordt besproken dat Rockstar al sinds minimaal 2020 bezig is aan zowel de next gen versie van Red Dead Redemption 2 als een remaster of een heuse remake van RDR 1. De games zullen waarschijnlijk tegelijk aangekondigd worden zodat Rockstar het kan verkopen in een bundel. Het zal echter waarschijnlijk niet de Outlaws Collection gaan heten zoals eerder het gerucht was. De reden dat de Next-gen versie van RDR2 zo lang op zich laat wachten is dus waarschijnlijk door de development van de RDR 1 remaster/remake, die langer duurt dan verwacht.

“In reactie op meerdere privéberichten tegelijk: zoals ik eind 2020 kon bevestigen, wordt er bij Rockstar inderdaad al enkele maanden gewerkt aan de next-gen port van RDR2. Samen met de remaster / remake van de eerste RDR, zou de RDR2-poort veel eerder worden aangekondigd. De aankondiging was duidelijk uitgesteld vanwege de RDR-remaster/remake. Ik weet er niets anders van, behalve dat het project nog steeds loopt en niet de “Outlaws Collection” zal heten. – Chris Kippel

Pour répondre à plusieurs MP d’une traite, oui, comme j’ai pu le confirmer à la fin de l’année 2020, un portage next-gen de #RDR2 est bien en cours depuis plusieurs mois chez Rockstar. Avec un projet de remaster/remake du premier RDR. Le portage de RDR2 devait (1/2) pic.twitter.com/3IIKYyxLjd — Chris’ Klippel (@Chris_Klippel) May 16, 2022

Worden jullie al enthousiast van nieuwe remakes in deze welbekende franchise, of juist helemaal niet? Laat het ons weten op Facebook of in de reacties hier beneden.