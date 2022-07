Grand Theft Auto: VI -Vrouwelijk hoofdpersonage en Vice City

Fans van Grand Theft Auto wachten al bijna 10 jaar op een vervolg. Rockstar heeft sindsdien een aantal grote veranderingen doorgemaakt en dit zal gereflecteerd worden in de volgende game

Ongeveer 4 jaar geleden kwam de studio onder vuur voor zijn publiekelijk controversiële imago, het bleek dat de studio net zoals vele andere een nogal vrouw onvriendelijke en crunch (overwerk) hevige cultuur had opgebouwd. Rockstar voelde zich dus letterlijk een rockster na alle successen die ze behaald hadden. Sindsdien is Rockstar stappen aan het zetten om te zorgen dat de cultuur binnen het bedrijf zakelijker, vriendelijker en opener is naar iedereen die er werkt. Echter zijn er medewerkers die zich afvragen of deze verandering in cultuur zal leiden tot een vermindering in kwaliteit van hun games. Jason Schreier van Bloomberg ging op onderzoek uit en wist meer details te achterhalen over de lang verwachte Grand Theft Auto VI game en hoe de bedrijfscultuur bij Rockstar over de jaren is verandert. Waar de franchise eerst bekend stond om zijn nihilistische parodie op het Amerikaanse leven vol met commentaar op politiek-rechtse radio stations, strip clubs en liberale politiek, was de bedrijfscultuur cultuur niet anders. Medewerkers binnen het bedrijf omschreven de cultuur als een plek vol drank, gevechten en uitjes naar stip clubs. Wanneer er tijd voor was uiteraard. Bedrijf stond er namelijk om bekend zijn werknemers te verplichten om veel te overwerken waardoor veel van de medewerkers nachten en weekenden binnen het bedrijf veel uren maakte.

Minder politiek beladen

Rockstar zoals we die vooral kennen uit de jaren 2000 was een bedrijf dat elke kans tot controverse aan greep. Van een verborgen seks minigame in Grand Theft Auto: San Andreas tot het neerzetten van stereotypes. Niks leek te gek voor Rockstar en hub imago als de underdog die nergens om geeft heeft jaren in stand gehouden. Echter is dat tegenwoordig anders. In tegenstelling tot de “wij doen wat we willen mentaliteit” toont het bedrijf steeds meer zijn empathische kant. Een mooi voorbeeld hiervan is de game-mode Cops ’n Crooks die in ontwikkeling was voor Grand Theft Auto: Online. De game modus zou een twist worden op een kinderspel waar 2 teams van politie en boeven het tegen elkaar opnemen. Echter sinds de moord op George Floyd door een Amerikaanse politieagent is de game-modus opgeschort vanwege de wereldwijde reactie op politiebrutaliteit. Mensen die dicht bij de ontwikkeling staat vermelden dat er geen plannen zijn om de game-modus toch te introduceren. Dit is een van de acties die zowel Rockstar als Take-Two Interactive Software Inc. hebben ondernomen om meer maatschappelijk geaccepteerd te worden. Een andere stap die de studio heeft gezet is zorgen dat er geen transfobische grapjes meer in de laatste release van Grand Theft Auto V zitten. Niet alleen in de games is er gezorgd voor meer inclusiviteit maar ook binnen de studios aangezien vrouwen nu evenveel kunnen verdienen als mannen. Al deze veranderingen – samen met de vermindering van overwerk – hebben het bedrijf radicaal verandert. Maar liefst 20 medewerkers hebben sindsdien uitgesproken over de verandering van een “mannen-club” naar een daadwerkelijk gerespecteerde game studio. De vraag blijft echter, kan een veranderende Rockstar nog steeds dezelfde hoogtes bereiken? Niet alle medewerkers zijn het hier over eens, echter is het moraal binnen het bedrijf nooit hoger geweest. Deze cultuur zorgde ervoor dat het belachelijk maken van het hedendaags Amerika natuurlijk ging, echter in de huidige klimaat zijn zelfs medewerkers van Rockstar het over eens dat het moeilijk wordt om de huidige klimaat belachelijk te makkelijk aangezien het al een satire op zichzelf is. Al deze signalen samen met het vertrek van Dan Houser (Mede-oprichter Rockstar) in 2019 zorgen ervoor dat GTA VI erg anders zal aanvoelen dan eerdere games.

Vrouwelijk hoofdpersonage

Een volgende stap die het bedrijf zet is zorgen dat er voor het eerst een vrouwelijk speelbaar personage in de GTA serie zal verschijnen. Het betreft een Latina vrouw die samen met een mannelijk personage de spotlight zal delen. Het betreft een koppel met een relatie die is beïnvloed door de bekende bankovervallers Bonnie en Clyde. Er is daarom ook gevraagd aan de developers of ze er rekening mee willen houden dat er geen grapjes gemaakt worden over bepaalde groepen. Dit staat in groot contrast met de eerdere games.

Uitstel mede vanwege de pandemie

Dat we al jaren op een vervolg wachten is een feit, echter de reden dat het zo lang duurt heeft niet alleen te maken met de grote veranderingen die Rockstar heeft doorstaan de afgelopen jaren. De pandemie heeft dusdanig veel invloed gehad op de ontwikkeling. Door zowel de veranderingen als de pandemie heeft de studio zijn design afdeling geheel omgegooid. Dit gebeurde om te zorgen dat er niet meer wordt overgewerkt. Veel medewerkers geven daarom ook aan dat het bedrijf nog steeds zoekende is, aangezien ze niet gewend zijn om games te produceren in de nieuwe manier van werken. Dit zorgt ervoor dat de releasedatum nog onbekend is, echter verwachten game-analisten dat de game waarschijnlijk tijdens Take-Two’s fiscale jaar van 2024 uit zou komen. Dit zou betekenen dat de releasedatum ergens tussen April 2023 en Maart 2024 zal plaatsvinden. Sommige medewerkers binnen de studio zijn echter sceptisch over deze voorspelling terwijl andere verwachten dat de game ongeveer 2 jaar verwijderd is van release, de game is al sinds 2014 in ontwikkeling in verschillende vormen. Niet iedereen is tevreden met de langzame vooruitgang aangezien begin dit jaar een groep van designers bij Rockstar Edinburgh precies om deze reden ontslag hebben genomen.

Terug naar Vice City en meer?

De codename Project Americas komt je wellicht bekend in de oren. Grand Theft Auto VI zou oorspronkelijk niet alleen Miami (Vice City) maar ook grote gedeeltes van Noord en Zuid Amerika bevatten. Het zou de grootste GTA game tot zover worden. De focus ligt tegenwoordig echter anders. Het plan om te focussen op Vice City staat nog steeds en Rockstar is van plan om de game uit te brengen onder een live-service model waar ze gedurende de tijd continue nieuwe missies en steden kunnen toevoegen. Een van de redenen van deze verandering is dat de leiding binnen de studio hoopt dat dit zorgt voor minder overwerk, een andere reden is het grote succes van GTA: Online. De online modus heeft getoond dat terugkerende content ervoor zorgt dat mensen blijven terug komen. De focus binnen Rockstar ligt nu in ieder geval volledig op GTA 6.

Ben jij het ermee eens dat de studio er goed aan doet om zijn cultuur en de games te veranderen, of juist helemaal niet? Laat het ons weten op Facebook of in de reacties hier beneden.