Meta Quest 2 wordt vanaf augustus een stuk duurder

Een prijsstijging van $100 maakt de headset met 128GB opslagcapaciteit $399 vanaf augustus. Op dit moment betalen we in de Benelux bij de meeste online winkels, waaronder Oculus omgerekend €349 voor de goedkoopste variant. Het is nog niet helemaal duidelijk hoeveel meer de prijs wordt in euro’s, maar Oculus maakte in de reacties wel al bekend dat de prijs stijgt in alle landen waar Meta Quest 2 verkocht wordt.

In order to continue investing in moving the VR industry forward for the long term, we are adjusting the price of Meta Quest 2 headsets to $399.99 (128GB) and $499.99 (256GB) starting on 8/1/22.

— Meta Quest (@MetaQuestVR) July 26, 2022