Voorlopig geen remasters van Rockstar, focus ligt op Grand Theft Auto VI

Waar ongeveer 1.5 maand terug al het nieuws naar buiten kwam dat Rockstar hard bezig was met zowel een remaster van Red Dead Redemption als een Next-Gen versie van Red Dead Redemption 2, blijkt dat tegenwoordig toch anders te liggen

De reden dat alle remakes en/of remasters binnen Rockstar zijn stil gelegd is echter vrij logisch. Zo schrijft Kotaku dat Rockstar niet bepaald te spreken is van de slechte lancering van de Grand Theft Auto Trilogy. Zo erg zelfs, dat Rockstar hoopt dat iedereen dit is vergeten tegen de tijd dat Grand Theft Auto VI eindelijk uit komt. Om te zorgen dat Grand Theft Auto VI bug-vrij en in een uitstekende staat gereleased kan worden, is er daarom de keus gemaakt om alle remakes en remasters stil te leggen. Ten minste, tot GTA 6 voltooid is. De geplande remakes en remasters die worden verwacht zijn Grand Theft Auto 4 (remaster), Red Dead Redemption ( remaster of remake) en een Next-Gen versie van Red Dead Redemption 2.

Het wachten duurt lang, GTA fans wachten al bijna 10 jaar op een nieuw deel binnen de franchise. Wanneer we Grand Theft Auto VI eindelijk kunnen spelen is echter nog niet bekend. Wel is bekend dat Rockstar hard aan de game bezig is en volgens de geruchten zou de game zich waarschijnlijk in Vice City gaan afspelen. Rockstar zou aan het experimenteren zijn met een meer live-service achtige aanpak waarmee ze de game constant van nieuwe content willen voorzien, net zoals ze al jaren doen met GTA: Online. Ook zou Rockstar de focus willen leggen op het uitbrengen van kleinere games die ze dan over de tijd kunnen uitbreiden, hoe dit zal gaan uit zien is nog de vraag. Op welke consoles de game uit zal komen is echter ook nog niet bekend. Al durf ik met zekerheid te zeggen dat de game next-gen only zal zijn en dat een eventuele PC release later zal komen.

