Hogwarts Legacy toont duistere nieuwe trailer op Opening Night Live Gamescom

De langverwachte Harry Potter game heeft laatst eindelijk een releasedatum gekregen dus het was een kwestie van tijd voordat we meer van de game zouden zien. Tijdens de Opening Night Live (ONL) show van Gamescom toonde Avalanche Studios ons een nieuwe, erg duistere trailer van Hogwarts Legacy. De trailer die de naam Sebastian Sallow’s Dark Legacy heeft gekregen toont ons een misse uit de game waar we Sebastian helpen bij het maken van een moeilijke keuze terwijl je zijn familie’s achtergrond onderzoekt. Lukt het jou om de duistere kant van de Dark Arts af te weren of kies je ervoor om het te omarmen? De missie kan alleen gedaan worden als je vrienden met hem Sebastian bent geworden.

Should you choose to befriend Slytherin student Sebastian Sallow, you will be faced with the decision to embrace or reject the Dark Arts as you uncover his family’s mystery through his companion quest line.