Hogwarts Legacy uitgesteld tot 10 februari 2023

De lang verwachte Hogwarts Legacy zou oorspronkelijk tijdens de feestdagen van 2022 te verkrijgen zijn

Erg verassend is het nieuws echter niet aangezien het de afgelopen tijd opvallend stil is rondom de lang verwachte Harry Potter game. Hoe dichter we bij de oorspronkelijke releasedatum van eind 2022 aan kwamen des te groter was de kans op uitstel. Vooral aangezien er dankzij de pandemie al erg veel games zijn uitgesteld. Avalanche Studios (de ontwikkelaar van de game) deelt daarom meer nieuw rondom de uiteindelijke releasedatum, die een paar maanden is verschoven naar 10 Februari 2023. Vanaf begin volgend jaar mogen we de game dan eindelijk gaan spelen. De game wordt gereleased op zowel de PlayStation 4 en 5, de Xbox One en Series X|S alsook op de PC. De Nintendo Switch versie zal een latere releasedatum krijgen die op een later tijdstip aangekondigd zal worden. De reden voor het uitstel is simpel: Het team heeft wat meer tijd nodig! Wat een verassing.

Hogwarts Legacy will launch on February 10, 2023 for PlayStation, Xbox, and PC. The Nintendo Switch launch date will be revealed soon. The team is excited for you to play, but we need a little more time to deliver the best possible game experience. pic.twitter.com/zh0EsOvDb7 — Hogwarts Legacy (@HogwartsLegacy) August 12, 2022

In Hogwarts Legacy zal je met een eigen gemaakte character door de gangen van Zweinstein kunnen lopen of over het terrein vliegen met een bezem of hippogrief. Je kunt potions brouwen en magische dieren temmen. Nieuwe spreuken leren tijdens de interactieve lessen of het verhaal volgen. Echter is er wel iets unieks aan deze game. Hogwarts Legacy speelt zich 100 jaar voor de films af aan het einde van de 18de eeuw. De game belooft dus een experience te worden waar veel Harry Potter fans al van kinds af aan van dromen. Namelijk het leven leiden van een echte student op de toveraars chool.

