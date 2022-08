New Tales From The Borderlands verschijnt op 21 oktober

Gearbox Software toont tijdens Gamescom Opening Night Live de eerste beelden van een gloednieuwe Tales From The Borderlands, namelijk: New Tales From The Borderlands. Er lijkt dit keer geen Telltale Games aan de pas te komen.

New Tales From The Borderlands, niet te verwarren met Tales From The Borderlands 2 is een gloednieuwe Tales game met een nieuwe cast, afkomstig van Gearbox Software. De game verschijnt binnenkort al voor alle gangbare platformen. Vanaf 21 oktober is de game verkrijgbaar.

Er is nog weinig bekend over de nieuwe story-heavy Borderlands titel. We moeten het voorlopig even doen met deze trailer. Ben jij blij met de nieuwe cast van New Tales, of was je liever verder gegaan met de bende uit het vorige deel?

Laten we in ieder geval hopen dat het tweede deel net zo lachwekkend gaat worden!