Dead Space toont trouwe gameplay trailer

Dead Space blijft ontzettend trouw aan het origineel. Dat is tenminste zo als we de getoonde gameplay beelden in de nieuwste trailer mogen geloven. Niet alleen het beeld, maar ook de bekende geluiden zijn sprekend voor Dead Space. Kijken we even mee?

Als je met een roze bril de trailer kijkt dan denk je misschien al bij jezelf. Wacht eens even. Is dit niet gewoon de trailer voor de originele Dead Space game? Nee. Dit is écht de trailer van de Remake. De Remake die overigens niet in handen ligt van de originele makers, Visceral Games. EA heeft deze studio gesloten.

De Remake ligt in handen van EA Motive. Een studio die we kennen van onder andere Star Wars Squadrons. Zij zijn verantwoordelijk voor de remake van Dead Space. Het lijkt er op dat de remake enorm trouw gaat zijn aan het origineel. Don’t fix it, if it’s not broken, zou je kunnen zeggen. En dat geldt voor deze horror titel enorm goed, want de originele game speelt vandaag de dag nog steeds enorm lekker weg. Als je niet beter zou weten, of de beelden naast elkaar zou leggen. Zou je misschien denken dat dit de beelden zijn van de originele game. Zo weinig lijkt er te zijn aangepast aan de look en feel van de game. Het is enkel een kleine 15 jaartjes nieuwer. Dat is het enige zichtbare verschil op dit moment.

Dead Space moet op 27 januari 2023 verschijnen voor PC, PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Vind je dat iets te lang? Dan kan je in december al aan de slag met The Callisto Protocol. Het is een gloednieuwe space-horror in dezelfde geest als Dead Space, van de originele bedenker, Glen Schofield.