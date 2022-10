Need For Speed keert terug in het najaar. Vanaf 2 december scheur je weer door de straten die Criterion Games voor je neerlegt in Need For Speed Unbound. Check hier alvast de eerste onthullingstrailer.

Een nieuwe stijl voor een nieuwe Need For Speed. Need For Speed Unbound verschijnt 2 december en slaat de vorige generatie over. Geen PlayStation 4 en Xbox One versie dus. Wil je de nieuwe racer van EA en Criterion spelen? Dat kan. Maar dat moet wel op een PlayStation 5, Xbox Series X|S of PC.

EA deelt nog niet veel informatie over de racetitel al lijkt de rapper A$AP Rocky in ieder geval een rol te spelen in de arcaderacer. De trailer laat in ieder geval al een aantal oude klassieke wagens zien die we uiteraard naar eigen smaak mogen gaan aankleden. Uiteraard wordt ook weer gekozen voor de favoriete setting in deze Need For Speed. Straatracen! Welke nieuwe of terugkerende features uit de NFS of zelfs Burnout serie hoop jij te zien in Unbound?

Laten we hopen dat Unbound iets meer heat met zich mee brengt dat de laatst verschenen Need For Speed titel. Dat is alweer drie jaartjes geleden. Benieuwd waar deze ongeveer over ging? Lees de review hier terug!