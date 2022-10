Fallout gratis te spelen en een hint naar Fallout 5?

Fallout, één van mijn favoriete gameseries ooit, heeft aardig wat nieuws om zich hangen. Fallout free to play én een nieuwe game op komst? Dat is dubbel feest als je het mij vraagt.

Nu kan je namelijk Fallout 76 gratis spelen tot 11 oktober! Dit is omdat de gamereeks 25 jaar bestaat, al een hele tijd dus. Bethesda vond het tijd voor feest. Dit is het moment om het spel te testen omdat je met de launch misschien twijfelde of een negatief beeld had. Nu heb je toch niks te verliezen om het te gaan spelen als je er ook niet voor hoeft te betalen? Duik in de Wasteland van Appalachia nadat de bommen zijn gedropt. Speel samen met vrienden of solo in de gigantische mappen en creëer je eigen avontuur. Bouw een huis met een prachtig uitzicht en ontdek wat het spel te bieden heeft. Met de sfeer van Fallout 4 maakt het dat je F. 76 makkelijk oppakt. De menu’s, interface, speelstijl en omgeving voelen bekend maar zullen toch weer nieuw voor je zijn. Dit houdt in dat je nooit het gevoel hebt iets compleet nieuws te moeten leren maar juist meteen aan de slag kan gaan met de bijzondere, gekke en emotionele verhaallijnen.

Waar Fallout 76 veel negatieve reacties kreeg, heb ik het trouw gespeeld vanaf de bèta. Als je echt jezelf kon verliezen in de vorige delen lukt dat je ook hier. Het mooie is dat je juist samen kan spelen om het avontuur te delen. Ga bijvoorbeeld samen de grootste monsters te lijf op de map of stap samen een duistere grot in, je weet nooit wat er zal gebeuren maar je komt er altijd sterker uit, of je sterft. Wat ook weer een goed verhaal is! Ga op zoek naar oude bekenden zoals de Brotherhood of Steel of spaar alle recepten die de game te bieden heeft. En kom je iemand onderweg tegen? Maak hem af of sluit een nieuwe vriendschap, de keuzes zijn oneindig!

Maar, dat was niet het enige nieuws… Todd Howard heeft laten vallen dat ze bezig zijn met Fallout 5! Waarschijnlijk wordt dit weer een solo game, zonder je liefste vrienden. Persoonlijk vind ik daar de overlevingsvibe wel beter voelbaar. Alleen in de grote, boze wereld vol gemuteerde monsters en mutanten. Waar je je eigen companions kan vinden of juist echt solo blijft, gewoon omdat het kan. Dit is de meest logische gedachte omdat de vorige game natuurlijk een multiplayer was. Er zit alleen wel een klein addertje onder het gras, het duurt namelijk nog even voor we überhaupt iets zullen merken van de Fallout 5. Er werd namelijk verteld dat dit project na Elders Scrolls 6 zal komen en dat duurt dus nog wel een tijd voor dat die games uit komen.

Desalniettemin zal ik ook weer voor deze Fallout enthousiast zijn en klaar zitten voor de bèta! Want Fallout is life, hoe radioactief ook…