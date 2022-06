Check hier de eerste The Callisto Protocol gameplay beelden

Glen Schofield, de bedenker van de Dead Space franchise is terug met een gloednieuwe game. Het is geen Dead Space remake, maar ook geen Dead Space 4. Een nieuwe studio met een gloednieuwe horror game. Uiteraard in de ruimte.

Geoff Keighley trapt af met een iets langere variant van de The Callisto Protocol trailer die we eerder hebben gezien. De trailer krijgt de ‘Schofield Cut’ als bijnaam. Dat betekent voor ons leken: Iets meer gore! Check de trailer hier beneden.

Vervolgens krijgen we de eerste beelden te zien en jawel hoor. Het ziet er uit als een Glen Schofield game! Het straalt Dead Space uit van alle kanten. Van de atmosfeer, tot het harnas van je personage, de wapens, de gore, het ontleden van vijanden en zelfs het stampen op lijken.

We zien het interieur van een ruimtestation dat wordt geplaagd door gemuteerde wezens (ooit mensen?). Zoals verwacht zijn ze niet zo vriendelijk en daarom moet de speler ze uitschakelen. This is where the fun starts, want je kunt de ledematen van deze wezens wegblazen met een van de wapens op zak. Je personage heeft ook een soort zwaartekrachtmodule waarmee je wezens kunt optillen en kunt wegblazen. Je kunt de vijanden bijvoorbeeld in draaiende ventilatoren gooien voor een spetterfestijn.

De gameplay beelden sluiten af met een iconische death-scene. Hier zijn we aan gewend geraakt in de voorgaande games van Glen Schofield. Mooi om te zien dat ze in volle glorie terugkeren?

Kijk jij uit naar The Callisto Protocol? De game verschijnt op 2 december voor PC en Consoles.