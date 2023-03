Review: De Sims 4: Samen Groeien

Het is weer tijd voor een nieuw uitbreidingspakket van de Sims 4, namelijk de Sims 4: Samen Groeien! Eerder konden we aan de slag met pubers in de Sims 4: Middelbare school. Nu mogen we ons focussen op alle generaties en hoe deze met elkaar omgaan. Ook zat er een grote gratis update voor deze uitbreiding waar we ook even bij stil zullen staan.

Baby’s hebben nu bijvoorbeeld traits hoe ze zich zullen gedragen! Je hebt stille baby’s, actieve baby’s, huilbaby’s en noem het maar op. Kinderen die zelfstandig in slaap vallen of die in slaap gewiegd moeten worden. Ook kan je stiekem zijn als kind en spelletjes saboteren, te leuk bij die vervelende oom die telkens langs komt om je koelkast leeg te eten en je enige WC bezet te houden.

Baby’s en relaties!

Baby’s zijn GEEN objecten, dat vonden wij spelers al heel erg lang. Toch dachten de makers hier heel anders over voor heel veel jaren. We kregen op een gegeven moment wel peuters, leuk. Maar het verschil van een object baby naar peuter was wel enorm. Baby’s konden alleen in hun wiegje liggen en je Sims kon maar een aantal interacties uitvoeren. Oké, de baby’s waren makkelijker dan alle voorgaande Sims games, ik vond het nog nooit zo makkelijk om meerdere baby’s te hebben in de game dan ooit daar voor, maar een beetje diepgang mistte wel. Maar met de Sims 4: Samen Groeien kunnen we eindelijk héél veel meer. Maar ook relaties met familieleden worden eindelijk dieper en voelen realistischer met eeuwig blijvende gevoelens, herinneringen en zoveel meer.

Een baby kan namelijk van alles! Wat iedereen jammer vond is dat je geen baby’s kon dragen naar bijvoorbeeld buiten of gewoon ergens anders in je huis. Nu kan je gewoon een babydrager dragen en samen op avontuur! Of til je baby in je armen terwijl je wat dagelijkse dingen doet, het is allemaal geen enkel probleem meer. Met een zee van nieuwe items kan je je kinderkamer en huis juist inrichten voor je kleintjes. Maar ook voor oudere kinderen, bouw bijvoorbeeld een mega toffe boomhut voor je kids. Samen als familie werk je aan dit gigantische project. Het eindresultaat? De leukste speelplek om in te richten en een gezellig plekje voor volwassenen…

Een kind kan nu ook mijlpalen bereiken in het leven. Het begint bij een baby en buikjestijd. Hier leren kinderen op hun buik liggen en hun hoofdje omhoog houden, je eerste lach, je eerste keer over je ouder plassen, je eerste keer echt zelfstandig fietsen. Allemaal pijlpunten in ieders leven wat een grote impact heeft. En dat moet allemaal gevierd worden natuurlijk, want je groeit op!

Ga uit logeren! Jong en oud kunnen nu een koffertje pakken en gaan logeren, bijvoorbeeld bij opa en oma? Hoe gezellig is het om bij je familie tijd te spenderen zonder dat ze boos worden dat je gaat koken. Dit is eindelijk mogelijk, ook andere Sims kunnen vragen om bij jouw huishouden langs te komen. Ben jij klaar voor een week gezelligheid met je neef zijn broer van de buren van links achter en daar zijn oom van dat jouw verre verloren broer is? Wij wel!

Ook kan je eindelijk instellen wat je relatie is met je ouders of andere familieleden. Dit maakt dat je je ook gedraagt op die manier naar elkaar. Het kan zijn dat je een hechte band hebt met je kinderen maar ontzettend afstandelijk bent naar je eigen moeder. Terwijl je kinderen dan wel weer tolerant zijn naar oma, heel lastig allemaal die verschillende banden maar weer heel realistisch. Je familiebanden worden dus veel meer complex dan ooit tevoren.

Tot slot zijn er nu ook meer in-dept voorkeuren en negatieve zaken waar je je Sims mee kan verdiepen. Zo heb je nieuwe interesses, gespreksonderwerpen, aspiraties wat je zoekt in anderen en dingen die je stom vindt. Zo kunnen Sims er achter komen wanneer ze iemand ontmoeten of ze die werkelijk aardig vinden en of het zal klikken. Of dat jullie zo verschillend zijn in interesses dat het nooit zal klikken! Ga opzoek naar de juiste vrienden en zo ook de juiste partner(s). Zorg dus dat je de Sims in je huishouden die je bij elkaar vind passen werkelijk bij elkaar passen, anders zal het nooit volledig klikken…

Items

Wat komt deze uitbreiding met geweldige nieuwe items. Voor zowel in huis als buitens huis. Van de eerder beschreven boomhut tot fietsjes voor kinderen! De items in het huis zijn voor kinder/babykamers. Er is nu ook eindelijk een verschoontafel zodat je je kind niet in de lucht hoeft te gooien om het om te kleden. Nu kan je verschonen en verkleden op de juiste ergonomische plek, beter voor jou, je Sims en je kind! Maar ook de volwassenen in de game krijgen prachtige items die ik eigenlijk zelfs in mijn eigen huis zou willen. Van koffietafels tot lampen, ik ben verliefd. Plus, je moet je huis wanneer je kindje kan kruipen ook babyproofen. Anders ontsnappen ze!

De kleding mag er ook zeer zeker zijn. Het is ook al gewoon leuk om meerdere outfits te kiezen voor de baby’s omdat dit nooit kon. Maar ook voor kinderen, tieners en volwassenen zitten er genoeg leuke outfits bij. Ook zijn er een aantal nieuwe huiddetails zodat je je Sims echt uniek kunt maken, zoals vlekjes, sproetjes en nog heel erg veel meer.

Ook komt het pakket natuurlijk met een nieuwe wereld. San Sequoia, gebaseerd op San Francisco, staat nu volledig tot jouw beschikking met de Sims 4: Samen Groeien. Een kleurrijke, diverse buurt met veel groen, parken en speeltuinen voor de kleintjes! Met genoeg lots om huizen op te bouwen een normale wereld met genoeg opties! Met drie diverse wijken kan je weer fijn al je Sims kwijt zodat iedereen goede buurtjes van elkaar kan worden! Plus, de huizen die er al staan zijn erg leuk en goed ingericht. Ik verhuisde naar één en was blij verrast met de normale inrichting!

Gratis update

De gratis update brengt namelijk ook de uitgebreide baby’s naar iedereens game. Niet alleen die van de mensen met de Sims 4: Samen Groeien pack. De items die erbij horen zoals de verschoontafel is niet voor spelers van de basisgame. De traits ook niet. Maar de nieuwe manier van interface, de topics om over te kletsen wanneer je op een Sims klikt, dat hebben alle spelers mogen ontvangen. Je ziet je baby nu dus ook als speelbaar persoon en kan dus ook opties kiezen in de wereld. Je ziet je babyicon dus niet meer alleen blauw worden als er iets is. Baby’s hebben nu ook eindelijk behoeftesbalken waar wij rekening mee moeten houden.

Er zijn een aantal nieuwe kledingitems voor baby’s in de CAS, zo kan jij je baby tot in the max stylen zodat deze klaar is voor de wereld. Baby’s zullen ook beter gemixt zijn van de ouders qua huidskleur en oogkleur. Al met al meer opties meer beter. En daarmee ook veel meer speelplezier!

Verdict

Ik hou van dit pakket, de Sims 4: Samen Groeien is zo divers in speelstijl en items dat het voor mijn spelen een must have is. Al is het voor de items in het huis. Toch zijn er uiteraard voor een nieuw pakket nog een aantal minpuntjes die er uit gehaald zullen worden. Soms zit je baby clipped aan je Sims in plaats van op de grond of duren interacties met kinderen veel langer en staan je Sims eerst lang voor zich uit te staren voor ze gaan doen wat er gevraagd wordt. Toch zijn er veel minder kinderziektes (ja, ja, in thema) dan andere pakketten. Dit maakt het vroege spelen sowieso al leuk.

De diepgang met de familie is iets wat altijd al mistte. Het voelde altijd te vlak, je kon geen scenario’s spelen met onaardige familieleden want Sims waren van origine altijd aardig tegen elkaar. Nu kan je eindelijk instellen met wie je een goede band hebt en met wie niet. Ook is het leuk om op zoek te gaan in de wereld van de Sims om te kijken wie er goed bij je past en wie juist niet.

Over de wereld valt weinig aan te merken behalve dat het lastig is als je kleine kinderen hebt om lopend bij speeltuinen te komen. Je kan immers één baby dragen en niet een baby en een peuter. Je Sims zou dan dus twee keer heen en weer moeten lopen als deze alleen is om iedereen in het park te krijgen. Dit duurt meteen drie Sims uren en dan is de baby al weer te moe om te spelen. Kleine dingen die lastig zijn maar zeker niet spel brekend.

Ook zonder dit pakket is er al veel meer diepgang gebracht in het spel voor iedereen met de gratis update. Ik vind het heel erg fijn dat ze dit beschikbaar hebben gemaakt voor alle spelers, zo blijft het leuk en speelbaar voor iedereen met de Sims 4! En de basisgame is nog altijd gratis, dus spelen maar!

Ik geef de Sims 4: Samen groeien een dikke negen! Ben jij het daar mee eens? Laat het ons vooral weten.

Dus trek je sportpakkie aan, we gaan powerwalken door het park!