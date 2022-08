Review: De Sims 4: Middelbare School

Eerder schreven we al over het nieuwe uitbreidingspakket De Sims 4: Middelbare School. We mochten zelf aan de slag met dit pakket om te kijken wat we er van vonden. Kon ik eindelijk mijn high-school droom naleven of was het verschrikkelijk? Ook kunnen we een kijkje nemen naar de nieuwe features die de game met zich meebrengt zoals de angsten en wensen die we al eerder zagen in oudere Sims versies.

Pubers!

De pubers zijn hier! Met de nieuwe De Sims 4: Middelbare School kan je in de huid kruipen van een puber. Met de nieuwe optie lichaamsbeharing in de CAS (create a Sim) kan je sowieso beginnen aan je harige leven maar dit hoort ook bij de puberteit. Net als puistjes! Mijn Sim was de hele tijd beschaamd door het natuurlijke fenomeen: jeugdpuistjes. Hier schaamde ze zich erg voor, trouwens. Maar ook alle verdere hormonale ongemakken zoals driftbuien, chagrijnig zijn en honderden meer emoties geeft dit zeker meer diepgang in je personage. De tienerfase was tot voor kort erg oppervlakkig terwijl dit juist zo’n belangrijke levensfase is.

Ik moet toegeven dat ik mijn Sim wel erg onzeker en overdreven vond, maar kijkend naar de pubertijd is dit misschien niet heel overdreven. Vroeger konden we ons ook om alles schamen en lagen we dan ook liever onder de deken in bed om onszelf te verstoppen van de buitenwereld. Met het nieuwe telefoonsysteem is het wel dat mijn Sims ontzettend veel naar hun mobiel kijken. Dat zou wel wat verminderd mogen worden.

In de CAS heb je ook een nieuwe droomlijn die je Sims kan naleven. Hier kan je vier vertakkingen zien waar je uit kan kiezen. Zo kan je Sim streven om de populairste te zijn of iemand die in alles zo’n beetje goed is. Met de andere opties er nog bij maakt het dat je ook echt verder kan met het leven van je Sims en weer dat extra beetje diepgang kan merken in het spel.

Items

Je kan je tiener nu ook in de laatste trends kleden zodat ze er helemaal bij horen op school. Dit kan met verschillende nieuwe haarstijlen, kleding en accessoires. Maar niet alleen dat komt met nieuwe stijlopties. Ook kan je helemaal los met allemaal nieuwe meubels, deze zijn leuk voor je tieners maar ook zeker verder in huis. Simpele meubels maar ook juist de ouderwetse rotan banken en stoelen zag ik voorbij komen, voor een kitch huis! Ideaal te combineren in je andere families zonder tieners. Er zitten zeker nieuwe favorieten bij waar ik denk ik al mijn huizen mee zal inrichten. Maar ook op school kan je iets eigen maken, namelijk je kluisje! Dit is natuurlijk een verlengde van je persoonlijkheid, kleur en maak hem eigen zodat je daar al je boeken comfy kan opbergen.

Genoeg om weer leuke plekken in huis mee te maken! Ik zal weer uren langer bezig zijn om het perfecte huis of een kamer te maken. Tevens zijn de nieuwe haarstijlen ook divers en leuk. Niks op aan te merken dus!

Naar school!

En je kan natuurlijk in De Sims 4: Middelbare School mee naar school! Dit kon al bij een paar banen met die update, nu kan je dus ook mee naar lessen. Je hebt op school doelen waar je aan moet voldoen. In de vrije tijd kan je rondhangen, huiswerk maken of vrienden scoren. In de tijd dat je lessen moet volgen moet je dan ook netjes in de schoolbanken zitten. Je krijgt les van docenten en in je klas zitten ook echt leerlingen. Het loopt allemaal nog wel een beetje stroef. Zo gaan de lessen soms wat houterig en zijn er relatief weinig scholieren op school voor de echte schoolvibe. Ik zou het persoonlijk fijner vinden om wat meer personen in de klas of rondom school te hebben, dit vergt misschien wel wat veel van je computer. Wel zie ik veel ruimte voor verbetering rondom het versoepelen, ik ga er vanuit dat dit ook gaat gebeuren.

Na en tijdens school wil je misschien ook wel even langs de bibliotheek of even een theetje scoren in de stad. Dat kan in de nieuwe map Copperdale! Een grote campus achtige map met allemaal leuke en originele plekken om te ontdekken. Zo kan je de school zien maar ook nog een plek waar je dus wat kan drinken na school (of tijdens). Rij even langs de bibliotheek voor extra boeken of hang rond op de kermis. Genoeg om te doen als je bijvoorbeeld graag spijbelt. Bel je vrienden met de vernieuwde telefoon en ga op avontuur! Je bent namelijk maar één keer jong, geniet er van. De nieuwe map is uitdagend op een manier dat je alles wilt bezoeken. Het biedt veel opties om je spel uit te breiden en er weer echt op uit te gaan met je familie.

Verdict

Misschien wel voor mij een nieuwe must have die ik anderen aanraad. Dit omdat de nieuwe items gewoon erg divers zijn voor ook andere huizen zonder jongeren. Het past persoonlijk ook goed bij mijn eigen stijl, dubbel geluk dus! Het mee naar school gaan is ook leuk maar het is ook zeker fijn dat het niet moet. Rond de tijd dat je Sims naar school moeten krijg je een optie om mee te gaan of je Sims zelf naar school te sturen terwijl jij “thuis” blijft. Dit is een fijne optie omdat ik er dan voor kan kiezen om m’n spel uit te breiden of in het hier en nu te blijven. De school zelf is nog wat kaal, ook qua inrichting. Gelukkig kan je de school gewoon aanpassen en inrichten naar je eigen smaak, zo kan je het wat aantrekkelijker maken. Qua game play verwacht ik nog wel dat het allemaal wat beter gaat lopen. Nu zijn lessen soms heel rommelig door studenten die sporten in de klas of docenten die alles doen behalve lesgeven.

Dit alles bij elkaar gerekend maakt dat ik op een 8 kom als cijfer voor De Sims 4: Middelbare school! Ik zal er veel plezier aan beleven en kijk uit naar mijn jaarlijkse ik-speel-alleen-maar-de-Sims periode, speel jij mee? Ben je nou de vorige uitbreiding misgelopen? Klik dan hier.