LEGO 2K Drive verschijnt 19 mei voor alle platformen

LEGO en 2K Games slaan de handen ineen voor een eerste samenwerking aan een LEGO game. Het is een open-wereld racer waar spelers hun eigen auto kunnen bouwen. Je kunt over de hele kaart racen, zelfs off-road!

Het is niet de eerste open-world racer die we zien, vast ook niet de laatste. Wél een van de eerste in een volledige LEGO setting. En die setting valt in de smaak. Dat hebben we natuurlijk al een beetje gezien in Forza Horizon met de LEGO uitbreiding.

Spelers kunnen in LEGO 2K Drive hun eigen auto samenstellen en aanpassen met meer dan 1000 verschillende blokjes. Terwijl je speelt ontgrendel je steeds meer opties om verder uit te bouwen met onder andere kleuren, stickers, flair en meer.

Je hoeft niet alleen de weg op. Deze LEGO racer kan namelijk in co-op en online gespeeld worden. Er is zelfs ondersteuning voor twee-spelers split-screen. Dat is lang geleden!

De game verschijnt in verschillende uitvoeringen voor PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S en X, PC en Nintendo Switch. Vanaf 19 mei is de game verkrijgbaar in fysieke als digitale vorm. De standaarduitvoering kost €59,99. De Awesome Edition kost €99,99 en bevat naast de volledige game ook de Year 1 Drive Pass en een nieuw voertuig en personage. De Awesome Rivals Edition van €119,99 bevat naast eerder genoemde extra’s ook nog meer nieuwe voertuigen.